Fondi regionali per nove Comuni

Con la firma dei disciplinari di finanziamento con nove Comuni beneficiari della provincia di Foggia, si completa il percorso di affidamento dei 13 interventi finanziati dalla Regione Puglia con oltre 64 milioni di euro del programma Fesr-Fse 2021-2027 per il contrasto al dissesto idrogeologico.

L'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, ha sottoscritto gli accordi, affiancato dal dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Antonio Scarano, che coordina l'attuazione del programma. La firma è avvenuta nella sede di Foggia della Regione Puglia dove aveva sede l’ex Genio civile, per oltre un secolo principale braccio tecnico per la realizzazione delle opere pubbliche che hanno trasformato la Capitanata attraverso bonifiche, strade, ponti, opere idrauliche e infrastrutture.

Ora i Comuni assumono formalmente il ruolo di soggetti attuatori, entrando nella fase operativa che porterà alla progettazione esecutiva, alle gare e all'apertura dei cantieri che riguardano opere di sistemazione di canali e aree, rischio idraulico, consolidamento dei versanti, regimazione delle acque meteoriche e protezione della viabilità.

A Lesina c’è l'intervento economicamente più rilevante: 17 milioni e mezzo di euro per il completamento della sistemazione del Canale Acquarotta, collegamento fondamentale tra laguna e mare Adriatico, che si inserisce in una strategia già sostenuta dalla Regione Puglia con oltre 40 milioni di euro di investimenti e con il finanziamento del Canale Schiapparo nel 2024.

A Rignano Garganico sono finanziati tre interventi, per oltre 7 milioni e 300 mila euro, destinati alla messa in sicurezza del centro abitato, della Strada Provinciale 22 e dei versanti interessati da fenomeni franosi, rafforzando la principale via di collegamento del paese con il resto della Capitanata.

A Casalvecchio sono destinati 6 milioni e 200 mila euro per completare la messa in sicurezza dell'area di Montelano, uno dei programmi di consolidamento più lunghi realizzati nei Monti Dauni.

A Cerignola ci sono 5 milioni e 700 mila euro per un nuovo intervento sul Canale Lagrimaro, con un bacino di laminazione, sistemi di monitoraggio e opere per migliorare il deflusso delle acque e ridurre il rischio di allagamenti.

A Pietramontecorvino quasi 3 milioni di euro consentiranno di completare la messa in sicurezza del versante urbano sud-ovest, intervenendo su quattro aree del centro abitato con opere di consolidamento e raccolta delle acque meteoriche.

Ad Alberona la Regione ha finanziato 1 milione e 550 mila euro per consolidare il versante dell'area cimiteriale in località Lato Tuoro-Lavaglione, mettendo in sicurezza il cimitero, la viabilità e il pendio attraverso micropali, drenaggi e opere di ingegneria naturalistica.

A Bovino sono destinati 2 milioni e 400 mila euro per consolidare l'area compresa tra Villa comunale, Via Marconi e la caserma dei carabinieri, proteggendo uno dei punti più delicati del centro storico con opere di drenaggio, contenimento e stabilizzazione del versante.

A Rocchetta Sant'Antonio, 2 milioni e 275 mila euro per consolidare il quartiere Pescara, mettendo in sicurezza il centro storico con paratie, opere di regimentazione delle acque e interventi di ingegneria naturalistica, in continuità con un programma di investimenti che prosegue da quasi trent'anni.

A San Marco la Catola, infine, sono destinati 3 milioni e 300 mila euro per consolidare il centro urbano nelle aree Mattatoio, Depuratore e Vallone Malacarne, attraverso opere strutturali, sistemazioni idrauliche e interventi di ingegneria naturalistica per ridurre il rischio di frana e migliorare la sicurezza del paese.

Red.