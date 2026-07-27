Nessuno (o quasi) vuole il tribunale a Lucera

Le audizioni davanti alla Commissione Giustizia della Camera, a proposito della nuova possibile riforma della geografia giudiziaria, stanno dando la misura più visibile di quale sia il sentimento in provincia di Foggia sull’invocata apertura di un secondo presidio sul territorio.

Le dichiarazioni dentro e fuori Montecitorio stanno confermando quello che si sapeva da tempo: il recupero del tribunale di Lucera di fatto è voluto solo dai lucerini e pochi altri, mentre tutto il resto della Capitanata lo vuole altrove, possibilmente sul Gargano. Tuttavia, è già un passo avanti, perchè fino a poco tempo fa soprattutto a Foggia praticamente tutti negavano questa necessità che invece era ed è fin troppo lampante.

Lo si è sentito chiaramente anche dalla voce di Enrico Infante, il procuratore della Repubblica di Foggia che davanti al parlamentati ha detto chiaramente che per la provincia di Foggia non bastano le sezioni distaccate che rischiano di essere addirittura controproducenti per l’incremento dell'efficienza del sistema giustizia, ma serve un secondo tribunale, vero e strutturato e anche maggiormente dimensionato rispetto alla conformazione che aveva Lucera fino a tredici anni fa, quando c’erano cinque sostituti procuratori e una ventina di giudici.

“La produttività di una sezione distaccata non è quasi mai pari a quella della sede centrale – ha detto - ma è sempre inferiore per tante ragioni che vanno dal reperimento di personale amministrativo, magistrati, e questioni di carattere logistico e funzionale”.

Da qui l’espressa indicazione di individuare una seconda sede tra Gargano e Alto Tavoliere, escludendo personalmente quindi Lucera non solo per ragioni orografiche ma anche strettamente investigative, riferendo che la città e i vicini Monti dauni sono una zona a minore intensità criminale e rischio di infiltrazione mafiosa.

La dichiarazione è stata solo un rilancio delle convinzioni di chi non vede di buon occhio la riapertura del palazzo di Piazza Tribunali, che peraltro resta un passaggio finora troppo sottovalutato nella trattazione della vicenda, anche perché ancora non si capisce in questo momento di chi sia la competenza e la proprietà dell’immobile, tanto meno chi sia legittimato a intervenire su di esso dal punto di vista strutturale.

A ogni modo, dopo il pronunciamento della settimana scorso dall’Associazione degli Avvocati Garganici, si sono accodati quelli della Libera Associazione Forense di San Nicandro Garganico che ha naturalmente auspicato l’installazione di un riferimento sul Promontorio, evidenziando che “tornare” a Lucera possa addirittura peggiorare la situazione logistica per avvocati e utenza costretti a raggiungere oggi il capoluogo provinciale o addirittura regionale per procedimenti che riguardano appelli, minori e processi amministrativi, indicando come sedi più gradite San Severo, Apricena Cagnano o la stessa San Nicandro, rigettando l’ipotesi di una semplice “sede distaccata” a servizio di quei Comuni.

“La seria questione deve trovare migliore soluzione con una visione più ampia – ha scritto il presidente Giovanni Vetritto - che dia spazio a ciò che realmente serve alla comunità. Sicurezza e gestione giudiziaria non possono essere delegate e a distanza. La nostra terra non può limitarsi a contentini e ha la necessità di ritrovarsi pienamente e finalmente coinvolta in una situazione di normalità, dove le distanze e i vuoti sono finalmente colmati dallo Stato. Gargano. L’auspicio è che i nostri rappresentanti siano garanti, vigili e risolutivi delle esigenze del territorio tutto, e che la politica resti scevra da forzature campanilistiche, poco serventi al territorio ed ai cittadini”.

Alle argomentazioni di Infante si è unita anche l'associazione Avvocati Penalisti di Capitanata, guidata dal presidente Oreste Di Giuseppe, che ha indicato la soluzione in un secondo tribunale sul Gargano: “La moltiplicazione di presìdi sottodimensionati non produce prossimità, ma fragilità. Si creano infatti uffici privi di massa critica, di specializzazione e di continuità organizzativa, e dunque incapaci di reggere il contenzioso che questo territorio esprime. Quanto alla sede, la scelta è una questione tecnica, legata a bacino di utenza, carichi, accessibilità ed edilizia giudiziaria disponibile, e come tale va decisa, senza essere trasformata in una mera rivendicazione campanilistica".

Grande mobiltazione anche da parte dei sindaci di quell’area che hanno subito firmato un documento congiunto a sostegno delle parole di Infante, condividendo l’analisi di una realtà socio-criminale ed orografica che questo territorio vive quotidianamente – è stato scritto, ricordando come - la chiusura delle sezioni distaccate abbia creato un vuoto istituzionale, allontanando i cittadini dalle istituzioni e concentrando sull'unico tribunale di Foggia l'intera domanda di giustizia di una provincia vastissima. La nostra non è una semplice rivendicazione campanilistica, ma un presidio indefettibile di legalità, sicurezza e democrazia".

Hanno aderito in dodici: Carmine d'Anelli (Rodi), Luigi D'Arenzo (Peschici), Raffaele Sciscio (Vico), Alessandro Nobiletti (Ischitella), Matteo Lombardi (Cagnano), Rocco Di Brina (Carpino), Matteo Vocale (San Nicandro), Michele Merla (San Marco in Lamis), Pierpaolo d'Arienzo (Monte Sant'Angelo), Antonio Potenza (Apricena), Luigi Di Fiore (Rignano) e Michele Leombruno (Serracapriola). Non c’è Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste e presidente della Provincia.

Dal punto di vista strettamente procedurale, l’onorevola Giandonato La Salandra tre giorni fa a Lucera, nella sede locale del suo partito di Fratelli d’Italia, ha rivelato che sono già pronti “specifici emendamenti” al disegno di legge che deve essere approvato alla Camera, mirati alla riapertura del tribunale di Lucera, ricordando anche l’attenzione al contesto delle infrastrutture del territorio, così da permettere collegamenti quanto più agevoli possibili. “Il presidio è di interesse su base provinciale – ha detto – per cui questo non è il momento di guardare ai campanili”.

Nelle ultime ore si è aggiunta una dichiarazione di Antonio Tutolo, colui il quale aveva promosso un apposito provvedimento da parte della Regione “La Capitanata ha bisogno di giustizia adesso, non di progetti che forse vedranno la luce tra decenni. La riapertura del tribunale di Lucera è l’unica risposta immediata, concreta e già realizzabile. Il fatto che si torni a parlare di geografia giudiziaria nella provincia di Foggia è un segnale positivo, significa che il tema è finalmente tornato al centro dell’attenzione pubblica. Ma proprio per questo è necessario evitare che la discussione si trasformi in una guerra di campanile. La Capitanata non può permettersi contrapposizioni territoriali: ha bisogno di soluzioni efficaci e pronte. In questo quadro, la riapertura del tribunale di Lucera non è una proposta tra le tante: è la sola opzione immediatamente praticabile. La città dispone già di tutto ciò che serve per tornare operativa: una sede giudiziaria completa, una casa circondariale funzionante, una tradizione forense consolidata, una comunità professionale pronta a sostenere il presidio. Lucera è pronta, domani mattina si può aprire e questo è un dato che nessuno può ignorare. Immaginare oggi la creazione di un nuovo tribunale sul Gargano significherebbe avviare un percorso che richiederebbe anni solo per individuare gli immobili, realizzare le infrastrutture e costruire da zero un presidio giudiziario completo. È un ragionamento legittimo, che merita attenzione ma che non può essere la risposta all’emergenza attuale. La Capitanata vive una pressione criminale senza precedenti: non può attendere vent’anni per vedere un tribunale nuovo, quando ne ha uno già pronto e inutilizzato. Con questo tipo di approccio, senza volerlo, si fa soltanto del male al territorio: aprire una discussione su un altro tribunale significherebbe non mettere d’accordo mai nessuno su dove debba essere collocato, con il rischio concreto di rimanere ancora una volta senza niente. Come Regione Puglia abbiamo già fatto la nostra parte, con la legge che ho presentato e che il Consiglio ha approvato all’unanimità, prevedendo che si assuma gli oneri necessari per la riapertura delle sedi soppresse: gestione, manutenzione degli immobili, personale di custodia e vigilanza. Allo Stato resterebbero magistrati, amministrativi e polizia giudiziaria. È un modello serio, sostenibile, già pronto all’uso. Stiamo offrendo una soluzione immediata e finanziata. Sono certo che anche il Comune di Lucera è pronto a fare la sua parte. La priorità quindi non può essere un progetto che richiederebbe tempi lunghissimi e investimenti enormi. La priorità è riaprire Lucera. È l’unica scelta che risponde ai bisogni reali della provincia, che può dare ossigeno a un sistema giudiziario allo stremo e che può rafforzare la presenza dello Stato in un territorio che ogni giorno combatte la Quarta Mafia”.

r.z.

