Verso l’apertura di Casa Arbore

Venerdì pomeriggio sono stati presentati ufficialmente a Foggia, per la prima volta, gli spazi del Museo Casa Arbore che, a partire dai prossimi giorni, sarà allestito per ospitare la collezione di oggetti e memorabilia donati dal Maestro Renzo Arbore alla Puglia e diventare un nuovo contenitore culturale polifunzionale condiviso e aperto alla comunità e alle realtà del territorio.

Nel corso dell’incontro, è stato annunciato un percorso di partecipazione pubblica, in programma a settembre prossimo, che prevede una coprogettazione aperta alle associazioni culturali e musicali del territorio per definire funzioni, attività e modalità di fruizione del nuovo museo. L'obiettivo è costruire, insieme alla comunità, un nuovo spazio della cultura dinamico, inclusivo e partecipato, capace di rispondere alle esigenze del territorio e diventare un laboratorio permanente di cultura, musica e aggregazione.

“Sono molto felice di essere nella mia città e di restarci a lungo con questa mia bellissima nuova casa che Regione Puglia, Poli Biblio-Museali di Puglia, Puglia Culture, Provincia e Comune di Foggia mi hanno voluto regalare – ha dichiarato Renzo Arbore – perché è una casa aperta a tutti gli amici, i vecchi amici, i giovani e i giovanissimi che mi conoscono meno ma sono sicuro che potranno divertirsi nello scoprire le tante mie curiose collezioni e approfittare per sentirsi meno soli, sfogare la loro creatività e fare musica, attività per me importantissima. A Casa Arbore ci sarà tantissima musica! Oltre a tutta la mia produzione e i miei concerti ci saranno anche i miei lavori televisivi e cinematografici. E tutto sarà predisposto per ospitare eventi e gratificare questa bellissima città. Siamo a buon punto, il vecchio liceo è stato rimesso a nuovo e adesso va arredato, si tratta di un arredamento molto impegnativo, ma ci siamo quasi. Ci aiuteranno anche i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Foggia che sono addirittura venuti a Roma a vedere dove vivo. Voglio esserci quando si aprirà la porta di questa nuova casa e voglio dare il benvenuto a tutti gli amici che mi faranno l’onore di venire a trovarmi.

Museo Casa Arbore, progettato dallo studio Cappellini-Licheri in Viale Di Vittorio 33, trasformerà un edificio scolastico completamente ristrutturato in un centro polifunzionale dedicato a divertimento, curiosità, cultura e alla sua importante collezione.

Dalle borsette di plastica e bachelite degli anni 30/40/50 alla collezione di radio americane legate al periodo americano del Tropical Decò, e poi le sue leggendarie cravatte particolari, camicie, gilet, oggetti acquistati in giro per il mondo, e la sua importante biblioteca di arte musica e curiosità. Inoltre, per gentile concessione della Rai, il museo ospiterà tutto il materiale televisivo e musicale di Arbore, che potrà essere goduto e visitato attraverso un percorso in vari settori della “casa” o utilizzando ricerche interattive che raccolgono ore e ore di materiale televisivo con tutti i più importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura.

Il Museo sarà un luogo sempre aperto dove si potranno passare intere giornate, scoprire le curiosità e le collezioni esposte, vedere tutti i suoi lavori televisivi, ascoltare tutta la sua produzione musicale, sfogliare libri che parlano di musica e arte.

Il percorso museale prevede una sala con un grande schermo led capace di ospitare 50 persone, dove oltre a i suoi film e trasmissioni, si potranno programmare rassegne, retrospettive, presentare libri e tenere conferenze, fare riunioni e piccoli eventi oltre a dedicare presentazioni dei progetti ai giovani e agli studenti. All’esterno è stato ristrutturato il grande piazzale per eventi primaverili ed estivi oltre al bar sempre di stampo Arboriano, aperto tutto l’anno, pensato come luogo di ulteriore aggregazione per la città e il mondo dei giovani. Arrivando dall’esterno, il pubblico potrà ammirare il grande murale dell’artista pugliese Francesco Persichella. Il percorso visivo e sonoro si sviluppa tra il primo ed il secondo piano dell’edificio attraverso immagini su schermi, foto varie, curiosità, gadgets, musica, filmati. Il terzo piano, fondamentale per far vivere la casa non solo come spazio espositivo, prevede una sala attrezzata per permettere ai giovani musicisti di provare, riprendere e registrare musica. Previste infatti una sala attrezzata come web radio e una sala dedicata a “spazio creativo” con scaffali, tavoli da lavoro sia per grandi che per i più piccoli, dove si può disegnare, dipingere, cucire un vestito, o anche semplicemente trascorrere il tempo libero in compagnia.

Red.