L’emergenza idrica (per ora) è finita

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato il decreto che dichiara concluso lo stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico. La decisione deriva dalla presa d’atto degli esiti della seduta dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici, organismo che opera nell’ambito del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, in cui è stato dichiarato “basso” il livello di severità idrica per il comparto potabile e irriguo in tutta la Puglia, alla luce dei significativi recuperi di risorsa rispetto allo scenario del 2025 che aveva visto invece una rilevazione di livello “elevato”. Decaro ha quindi formalmente decretato che non ricorrono più le condizioni per il mantenimento dello stato di emergenza regionale per rischio da deficit.

L’attuale situazione di disponibilità presso le fonti di approvvigionamento destinate al consumo umano del territorio pugliese, confrontata con la situazione nello stesso periodo dello scorso biennio, rende evidente il recupero di risorsa registrato su tutte le fonti, che hanno reso le disponibilità di acqua in linea con la media degli ultimi 10 anni.

“Una buona notizia che non ci deve vedere in nessun modo abbassare la guardia sui controlli agli sprechi né sul lavoro di progettazione e realizzazione di interventi e opere che servono alla Puglia a ridurre i rischi di una nuova emergenza – ha spiegato – perché è in questi momenti, di apparente tranquillità, che bisogna continuare a lavorare per ridurre al minimo le perdite. Nel 2025 sono stati recuperati circa 10 milioni di metri cubi di acqua su tutta la Puglia, per cui dobbiamo proseguire nella connessione del sistema di distribuzione.