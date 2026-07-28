In Consiglio mai visto prima: Pitta in difficoltà

Si cominciano a vedere sussulti di vera opposizione nel Consiglio comunale di Lucera, con le prime interrogazioni centrate sui problemi e non solo domande sconclusionate o assist per il sindaco che in quasi sei anni ha sempre gestito agevolmente, quasi ridendo, le contestazioni che gli arrivavano dalla minoranza.

E invece venerdì sera è successa una cosa mai vista prima: Giuseppe Pitta in difficoltà, tanto da arrivare a fare ammissioni di responsabilità sulla bontà di un atto approvato dalla sua stessa Giunta.

Manco a dirlo, l’argomento era la concessione “gratuita” (come recita il titolo della delibera dello scorso 15 luglio) dell’anfiteatro al promoter che sta organizzando le dieci serate in programma in questi giorni nel sito romano in cui si sta esibendo Biagio Antonacci, oltre alle due “secche” successive di Mario Biondi e Nino D’Angelo. Collegata direttamente al calendario degli spettacoli, c'è una circostanza sconosciuta ai più: dal 19 luglio scorso al 7 agosto prossimo, l'anfiteatro è interdetto ai visitatori in qualunque orario della giornata. Per tre settimane, quindi, peraltro tra le più "turistiche" dell'anno, il monumento viene privato della fruizione che di conseguenza fa venire meno quella valorizzazione del sito che sarebbe uno degli obiettivi di iniziative di grande attrattiva del genere.

In aula, invece, il primo affondo politico sul tema era arrivato dalla consigliera di minoranza Saveria Del Gaudio, la quale ha chiesto conto dell’intera operazione, in relazione alle norme in materia di Patrimonio a fronte di iniziative commerciali realizzate da un soggetto privato.

“Esiste un regolamento che non è stato rispettato – ha detto – sia sulla previsione delle somme da corrispondere all’ente, e anche sulla necessità di prevedere cautele economiche sul monumento, chiedendo una fideiussione e un’assicurazione, senza contare che perfino le spese tecniche come impiego dei vigili urbani, l’attivazione di navette per i parcheggi e tutto il sistema di sicurezza è rimasto a carico del Comune”.

Pitta era chiaramente già pronto a rispondere, e infatti ha subito mostrato delle lettere in cui sarebbe venuta fuori una situazione diversa rispetto alla stessa narrazione riportata nel provvedimento del suo esecutivo. Nella sua replica, ha confermato che la serie di concerti sia stata inserita nella ormai consueta rassegna estiva “Estate Muse Stelle” allestita assieme a Puglia Culture, ammettendo prima di tutto che a la composizione del programma sia in forte ritardo.

“Negli anni scorsi non abbiamo mai fissato garanzie, perché siamo enti pubblici a organizzare, quindi non possiamo chiederle a noi stessi – ha riferito – e comunque sia, la Pm Eventi di Lecce si è impegnata a versare 7.100 euro, secondo le tariffe stabilite dieci anni fa, direttamente all’Agenzia regionale che vale come ‘acconto’ per la quota che dovremo poi pagare per l’atteso cartellone. Riconosco in effetti che la delibera riporta una situazione diversa rispetto alla realtà che ho appena descritto”.

In effetti resta il dubbio che queste condizioni siano mutate dopo l'esplosione del caso mediatico prima che politico, e comunque era solo il preludio all’affondo del consigliere comunale Antonio Tutolo che era ultimo nella scaletta degli interventi: “In questa storia ci sono molte cose che non tornano – ha detto – perché il regolamento prevede espressamente che quando c’è bigliettazione non c’è mai gratuità da concedere, mentre ci vuole fideiussione e assicurazione che invece non sono state chieste al privato che fa il suo legittimo lavoro. Inoltre non capisco come sia stato possibile rilasciare l’autorizzazione senza la preventiva acquisizione della quietanza di versamento, senza contare che pure il via libera della Soprintendenza sia arrivato cinque giorni dopo la delibera. Ma più di tutto, c’è una differenza fondamentale rispetto al passato: fino all’anno scorso la bigliettazione per 'Estate Muse Stelle' era gestita e introitata direttamente dall’ente pubblico 'Puglia Culture', in questo caso è un’azienda che giustamente incassa e porta a casa sua. Come è stato possibile parificare le due situazioni?”.

Pitta non ha più risposto, e qualche volto dalle parti delle Giunta ha improvvisamente cambiato aspetto, sebbene solo Micky de Finis risulti l’unico firmatario di quella delibera assieme allo stesso sindaco, mentre gli altri sei componenti sono stati rimossi per fare spazio all’attuale versione, presentata in pompa magna e con rispettive e solenni dichiarazioni di impegno, dedizione e perseguimento del “bene delle città”.

Riccardo Zingaro