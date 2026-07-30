'Orizzonti Futuri' vuole camminare da solo

La lista civica “Orizzonti Futuri”, che ha eletto in Consiglio comunale Francesco Aquilano, si struttura maggiormente, annunciando l’istituzione di un omonimo movimento civico, con il dichiarato obiettivo di “mettere in atto iniziative, avanzare proposte, vigilare e lavorare per un’opposizione costruttiva dando voce ai cittadini e ai bisogni della città, attraverso un’azione di controllo e critica costruttiva e propositiva”.

La segreteria politica è tutta al femminile, composta da Francesca Niro, Rosalia Nappa, Giada Montuori e Anna Ricciardi. Tutte si sono dette convinte che “la buona politica debba partire dai bisogni della strada per arrivare alle stanze del palazzo tramite la valida e professionale figura istituzionale del consigliere Aquilano. Con coraggio, competenza e sensibilità, vogliamo continuare a tracciare una strada nuova per la città dimostrando che quando le donne si uniscono, la società si evolve.

Il gruppo in buona sostanza ha fatto capire di voler camminare da solo senza più un legame diretto con il consigliere regionale Antonio Tutolo, e ha fatto sapere di essere aperto a contributi, collaborazioni e adesioni, con l’intenzione di “riconoscere quello che di positivo viene fatto, ma anche vigilare affinché si operi a beneficio dell’intera comunità e per il miglioramento della città, scrigno di risorse e di bellezze che meritano attenzione e tutela costante”.

Recentemente, proprio Aquilano al quotidiano l’Attacco aveva invocato un “civismo organizzato”, ma anche di voler puntare a un “metodo partitico”, mentre Niro era stata più esplicita: “Non si può morire civici”, rivelando di avere il Partito Democratico come soggetto di riferimento di partito già esistente, poi guardando sia alla creatura politica regionale di Antonio Decaro, denominata “Prossima” che a quella locale “Più Sinistra”, animata soprattutto da Mario Monaco e Lucilla Calabria.

r.z.