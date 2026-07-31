L'uso dell'anfiteatro 'doveva' essere gratis

La settimana scorsa in Consiglio comunale era accaduto un fatto storico: in quasi sei anni di guida della città, il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta aveva ammesso un errore di carattere amministrativo, arrivando a definire "fuorviante" titolo e relativa delibera con cui la sua stessa Giunta aveva concesso gratuitamente l'uso dell'anfiteatro alla Pm Eventi di Lecce per allestire i dieci concerti di Biagio Antonacci e quelli successivi "secchi" di Mario Biondi e Nino D'Angelo.

E invece non c'era alcun errore, l'intenzione dell'Amministrazione era proprio quella, nessuno aveva capito male e il provvedimento del 15 luglio era scritto benissimo, soprattutto coerente con quelle che erano le intenzioni politiche apertamente in contrasto con gli annunci della campagna elettorale, in cui era risuonato il vanto di "far pagare il fitto agli artisti che vogliono venire a esibirsi nel sito romano".

In effetti la procedura ha poi preso questa strada, ma chissà quanto casualmente solo a seguito dell'articolo di Luceraweb pubblicato lunedì 20 luglio e di una lettera di Antonio Tutolo del giorno dopo, nella quale aveva ricordato che c'erano degli adempimenti da rispettare e che invece sarebbero stati disattesi, non solo in materia finanziaria, ma anche sulla garanzie economiche e assicurative per l'accesso al monumento.

In questa storia le date sono la parte più importante: improvvisamente, nel giro di nemmeno 48 ore, giovedì 23 luglio la Pm Eventi si è accorta in maniera autonoma dell'esistenza di un regolamento per l'utilizzo dell'anfiteatro, lo ha perfino citato correttamente in una lettera in cui ha promesso il pagamento di 7.100 euro, cifra basata sulle tariffe in vigore da dieci anni. Insomma, viene fuori che il soggetto privato sapeva di un obbligo che a Palazzo Mozzagrugno si erano dimenticati di fargli rispettare, impegnandosi poi a girare la somma direttamente a "Puglia Culture" che dovrebbe allestire a sua volta la rassegna "Estate Muse Stelle" di cui al momento non c'è però alcuna traccia artistica e organizzativa.

Quando è stato sollecitato in aula nel pomeriggio del 24 luglio nella seduta dell'assemblea cittadina, Pitta ha citato (ma non mostrato) la corrispondenza tre le parti, invocando appunto semplicemente un errore nella disposizione messa sotto osservazione dallo stesso Tutolo e dalla collega Saveria Del Gaudio. Nel suo intervento, il sindaco si è guardato bene dal dire che l'accettazione della proposta da parte del Comune era di quella mattina stessa, firmata dal segretario generale Gianluigi Caso. Quando le carte alla mano (sempre come piace ricordare al sindaco) sono venute fuori materialmente, si è visto quindi che le date erano tutte successive allo scoppio della questione mediatica e politica, per la quale evidentemente c'è stata una precipitosa e febbrile inversione a U.

Ieri mattina Pitta è risultato assente in Consiglio, e quindi non ha potuto riscontrare una richiesta che proprio Tutolo aveva fatto già nella precedente occasione: questo versamento da parte del promoter è stato effettuato e incassato? E se non c'è ancora, come è stato possibile rilasciare tutte le autorizzazioni previste?

Il vice sindaco Claudio Venditti ha promesso di verificare l'esistenza del pagamento di cui non aveva contezza, circostanza altrettanto anomala se si considera che il ciclo di spettacoli si sta avvicinando alla conclusione.

La vicenda dal vago gusto di marmellata, invece, promette di non terminare a breve, perché pare ci sia molto altro da dire e da vedere, mentre è certo che prima e dopo questa storia l'anfiteatro era stato regolamente concesso a pagamento. Sia in occasione dei due giorni dello spettacolo "Dies in Arena", con 1.600 euro effettivamente pagati dall'associazione Spql, e lo stesso accadrà per il Torneo delle Chiavi con altri 1.000 euro che le Cinque Porte Storiche si sono impegnate a versare per la manifestazione del 12 agosto.

Perché la Pm Eventi dovesse averlo gratis non è stato ancora spiegato veramente da nessuno.

Riccardo Zingaro