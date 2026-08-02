Quasi 300 mila euro (in più) per i rifiuti

La seduta di Consiglio comunale convocata e celebrata in tutta fretta giovedì scorso è servita soprattutto per fissare la quantificazione delle spese da sostenere per coprire completamente il servizio di gestione rifiuti in città. Rispetto all'anno scorso, la somma necessaria si è gonfiata di quasi altri 300 mila euro per le annate 2024 e 2025, passando a 7,3 milioni, sulla base di sopravvenuti provvedimenti di carattere amministrativo, finanziario e giudiziario che negli ultimi mesi hanno interessato sia l'Autorità regolatrice del settore che la relativa Agenzia regionale, e precisamente in relazione al Piano economico annuale e alla fissazione delle tariffe.

Il vice sindaco Claudio Venditti (visto che Giuseppe Pitta era assente) ha illustrato i caratteri della delibera, non chiarendo però come e quanto l'aggravio sarà spalmato sulle utenze, anche perché nessuno della minoranza glielo ha chiesto esplicitamente. E allora per il momento resta tutto incerto in attesa di vedere gli effetti reali nel saldo richiesto ai cittadini a fine anno, mentre è certo che la percentuale di raccolta differenziata continua a essere deficitaria, sfiorando soltanto il 42%, a fronte di una performance che alcuni anni fa era anche 10 punti percentuali in più. E tutto questo si traduce in altissimi costi di conferimento in discarica generica che quindi rappresenta la maggioranza del monte rifiuti prodotti dai lucerini, i quali non hanno capito che meno differenziano e più pagano. O forse lo hanno capito solo quelli che pagano.

Il consigliere comunale Nicola Di Battista ha incalzato chiedendo conto su quale sia la visione dell'Amministrazione sul tema, quali obiettivi abbia e quali strategie voglia attuare per rimettere in sesto la situazione, invocando campagne di sensibilizzazione, previsioni di premialità per i cittadini virtuosi e controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole.

Antonio Tutolo, invece, ha chiesto di verificare la reale capacità di solvenza delle utenze morose, "perchè non sarebbe accettabile prendere sostegni economici pubblici - ha detto - e poi evadere questo e altri tributi. Io questo tema l'ho già posto a livello di Regione Puglia".

r.z.