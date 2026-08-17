Monti dauni 'montagna preziosa'

Ci sono sempre più sindaci dei Monti dauni che si stanno facendo carico di scongiurare la rassegnata accettazione del declino del proprio territorio di appartenenza, colpito da marginalità, spopolamento, carenza di servizi e risorse economiche difficili da trovare.

La narrazione delle braccia allargate sta trovando meno spazio, grazie ad azioni, studi, ragionamenti e motivazioni che non si vogliono arrendere all’evidenza, peraltro in un contesto che riguarda in realtà moltissime realtà italiane a tutte le latitudini.

E allora cominciano a fioccare le proposte di legge che, se non altro, sono la spia e le testimonianza di un modo di diverso di affrontare i problemi, mettendo i decisori nazionali della cosa pubblica davanti a decisioni da prendere (o non prendere) ma con adeguate motivazioni.

Un paio di mesi fa, l’Associazione “Dalla parte dei paesi”, con sede a Pietramontecorvino, e presieduta da Gianfilippo Mignogna sempre più punto di riferimento per le Aree interne della Capitanata, ha messo sul tavolo la proposta di far “restare” nei piccoli Comuni buona parte dell’Imu “prodotta” sul posto, specie quella legata agli impianti per energie rinnovabili che molto impattano, altrettanto arricchiscono ma poco fanno beneficiare chi li subisce sotto tutti punti di vista.

E poi c’è l’iniziativa di Giovanna Santacroce che non è solo sindaca di Volturino, ma anche presidente pugliese dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. Il suo dossier si intitola “Restare in montagna: una legge regionale per fermare lo spopolamento della Puglia interna” e ha già fatto sapere che sarà presentato nelle prossime settimane al Consiglio di Via Gentile per la sua discussione e auspicata approvazione. Il testo è articolato in 8 Titoli e 28 Articoli, con disposizioni su governance istituzionale, programmazione finanziaria, servizi essenziali, sviluppo economico, tutela del paesaggio, energia, mobilità, digitalizzazione e patrimonio fondiario montano. In pratica sono disposizioni per il riequilibrio territoriale e il rilancio delle zone montane e delle aree interne della Puglia.

“Questa legge nasce dalla montagna, scritta da chi la montagna la vive ogni giorno – ha spiegato – e il suo obiettivo è diretto e urgente: invertire la rotta dello spopolamento che da decenni svuota i borghi dei Monti dauni e della Murgia soprattutto, ricorrendo a strumenti concreti, finanziamenti dedicati e il riconoscimento istituzionale delle specificità di questi territori. L’idea portante è che restare in montagna deve costare meno, non di più”.

Nello specifico, sono stati individuati tre “pilastri” su cui poggiare il provvedimento.

Il primo è l’istituzione di Unioni di Comuni montane regolate e finanziate, pensate come soggetti istituzionali di riferimento per la programmazione e la gestione associata dei servizi nei tre ambiti territoriali ottimali: Monti dauni nord e sud, e Alta Murgia. Dovranno necessariamente operare in forma coordinata, accedendo a risorse regionali e nazionali e negoziando accordi di sviluppo con la Regione. È previsto un fondo regionale per la montagna e le aree interne con una dotazione iniziale non inferiore a 5 milioni di euro annui.

Il secondo è la riduzione della Tari per i residenti perché, secondo la proposta, chi vive in un Comune montano ospitante impianti eolici o fotovoltaici sopporta un impatto ambientale e paesaggistico che deve essere compensato in modo equo. La legge prevede che almeno il 30% delle risorse di compensazione energetica sia destinato all’abbattimento della tadda sui rifiuti, con priorità per i nuclei familiari a basso reddito Isee e incentivi aggiuntivi per chi trasferisce la residenza nel Comune.

Il terzo è la sanità e continuità assistenziale: la proposta riconosce esplicitamente che l’accesso alle cure sanitarie di base è condizione essenziale per la residenzialità nelle aree montane, da qui la previsione di copertura continuativa della guardia medica, la presenza adeguata di medici di medicina generale, l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata e lo sviluppo della telemedicina, con la richiesta di attivazione di un piano straordinario regionale per la continuità assistenziale.

Santacroce ha riferito di un aver lavorato in stretta sinergia con Marco Bussone, il presidente nazionale dell’Uncem, punto di riferimento istituzionale per le comunità montane italiane nelle sedi parlamentari, governative ed europee.

“Abbiamo messo in piedi un modello di advocacy territoriale che porta la specificità della montagna pugliese al centro del dibattito politico regionale e nazionale – ha aggiunto Santacroce – perché lo spopolamento non è un destino. È una scelta che possiamo ancora non fare. Questa legge appartiene ai territori che rappresenta: a chi resta, a chi vuole tornare, a chi non ha mai smesso di credere che i nostri borghi meritino futuro.

“Abbiamo la necessità di un articolato accompagnato da risorse economiche della Regione che rilanci le politiche per le aree montane – ha aggiunto Bussone – ma non con assistenzialismo, bensì spinta alla crescita, all’interazione dei territori appenninici con coste e città, dei piccoli Comuni tra loro attraverso le Unioni. Un articolato importante, che Uncem mette a disposizione del Consiglio regionale e che potrà vedere una positiva unanimità di intenti, un dialogo prezioso. Per quanto ci riguarda, promuoveremo momenti di confronto pubblico sul territorio per condividere i contenuti della proposta con i Comuni, le associazioni di categoria e i cittadini”.

Riccardo Zingaro