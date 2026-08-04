Diciotto anni di ‘Strade Sicure’

Ricorre oggi l’anniversario dell'inizio dell'Operazione "Strade Sicure", attività che l’Esercito Italiano conduce ininterrottamente dal 4 agosto 2008. In Puglia e Basilicata, attualmente, la responsabilità del Raggruppamento è affidata agli uomini e alle donne del 21° Reggimento artiglieria terrestre "Trieste", unità di stanza a Foggia e peraltro "Cittadino onorario" di Lucera.

L’azione dei militari, congiuntamente alle forze dell’ordine, ha portato al risultato operativo di oltre 23.600 persone identificate, 4.000 veicoli controllati, 140 attività di pattuglia.

“L’impiego dell’Esercito nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’ – hanno fatto sapere dal ministero della Difesa - rappresenta un contributo significativo a favore del Paese, la cui efficacia è determinata dalla professionalità dei soldati, dalla tempestività di intervento, dalla distribuzione delle forze sul territorio nazionale. I militari garantiscono una presenza costante ed efficace nei principali nodi stradali e ferroviari, nei luoghi di culto, presso i siti culturali di maggior rilievo e nelle aree urbane a maggiore densità di popolazione”.

Red.