Il Lucera Calcio ora parla altoatesino

Qualche segnale era arrivato già la settimana scorsa, quando era risultato che il Lucera Calcio si era regolarmente iscritto al campionato di Promozione, sebbene non fosse noto chi avesse materialmente presentato la documentazione, né dove fossero stati trovati i soldi iniziali. Non c’era stato alcun annuncio, né di carattere tecnico, né dirigenziale, tanto meno è stato indicato il nome dell’allenatore o i primi elementi dell’organico della squadra.

Da stamattina è venuto fuori che a capo della società ora c’è Martin Weger, imprenditore di Bolzano impegnato da anni nel settore delle energie rinnovabili, il quale ha fatto sapere di voler investire prima di tutto in città e sul territorio di Capitanata e poi nel club biancoceleste.

Sembra il remake di quanto accaduto l'anno scorso con Enrico Ortelli, altro operatore dello stesso ambito, il quale aveva messo sul piatto intorno ai 70 mila euro che però sono terminati anche prima di Natale, secondo quanto ammesso da chi conduceva le attività in Via Bologna, cioè il presidente Giuseppe Talento e il patron Antonio Dell'Aquila, tanto da dichiarare un precipitoso disimpegno che tuttavia non ha impedito di raggiungere la salvezza sul campo nei play-out. Non è chiaro nemmeno se entrambi avranno un ruolo nella nuova avventura stagionale.

Weger ha subito rilasciato una dichiarazione che dice già molto sull’atteggiamento che vorrà tenere nei confronti del contesto locale, specie nei rapporti con il Comune: “La mia volontà deve essere chiara: sono un soggetto che crede fermamente nella creazione di valore mediante la gestione di attività di economia circolare e la gestione efficiente delle risorse. Se supportato dalla Pubblica Amministrazione di Lucera, si potranno generare risorse aggiuntive, valore economico e sociale. Insieme potremmo essere autori di una crescita a 360°, saremo capaci di alzare l'asticella. Ho un principio chiaro, derivante anche dal territorio da cui provengo: non sono una persona accondiscendente, i patti e le regole sono rigorosamente quelle che le parti si sono date e che vanno sempre rispettate”.

Dal comunicato emerge immediatamente una certa risolutezza nelle richieste indirizzate a Palazzo Mozzagrugno, proprietario dello stadio Comunale che viene richiesto il prima possibile, provvedendo, si legge nella nota, “a rendere fruibile ed agibile la struttura senza limitazioni, elemento indispensabile per consentire alla squadra, alla tifoseria e alla città di vivere al meglio la stagione sportiva imminente”.

Weger ha 51 anni, con formazione da perito elettrotecnico, ha un passato in Fiat Iveco e da una ventina si dedica solo al comparto energetico, come socio di alcune aziende come Whaz Energy, Wenergie e KWMontorio, tutte altoatesine e con una destinazione specifica per l’agrivoltaico. Da dieci anni è proprietario e guida della società Aer rinnovabili srl con sede a Bolzano, focalizzata sui servizi per i produttori di energia pulita.

Per una singolare coincidenza geografica, di Bolzano è anche la società "Ine Vaccarella" rappresentata da Sergio Chiericoni, altro manager del settore energetico. Qualche settimana fa, l’azienda ha ricevuto l’autorizzazione regionale per impiantare su circa 66 ettari di suoli privati, al confine tra Foggia e Lucera, un mega impianto agrivoltaico della potenza di quasi 45 megawatt, integrando produzione di energia green con coltivazioni agricole e apicole sotto i pannelli inseriti nel terreno.

r.z.