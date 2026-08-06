‘Contro il caldo, riaprire le fontane pubbliche’

C’erano una volta a Lucera le fontane pubbliche. In realtà ci sono ancora (quasi) tutte, ma quasi tutte sono chiuse da oltre dieci anni, su disposizione dell’allora sindaco Antonio Tutolo quando si scoprì che la bolletta di Aqp a carico del Comune aveva raggiunto cifre altissime: non erano pochi quelli che andavano a caricare acqua pure da utilizzare a scopi irrigui.

La situazione climatica degli ultimi tempi induce però a guardare il contesto con occhi e soprattutto esigenze diverse: “Il tema della calura estiva che sta opprimendo anche la nostra città – recita una nota del movimento politico Più sinistra - ha cambiato l'agenda delle priorità della politica, ad ogni livello, tanto che la difesa delle popolazioni dal cambiamento climatico è stata in queste settimane di caldo soffocante la questione per eccellenza. In ragione di ciò, non sarebbe opportuno fare un primo gesto di attenzione nei confronti di un problema molto serio, quale è quello degli effetti della calura sulla vita quotidiana delle persone, in primis i fragili e gli anziani, come la riapertura delle fontane pubbliche chiuse? Come provvedimento immediato, per offrire ristoro ai cittadini nella fisiologia della vita quotidiana cittadina. E, in prospettiva, oltre al ripristino del funzionamento per tutte le fontane cittadine, non sarebbe opportuno un piano complessivo per combattere a livello cittadino gli effetti del caldo sulla qualità della vita degli abitanti, sulla scorta delle migliori esperienze italiane ed europee in questo campo? In sintesi, chiediamo all’Amministrazione comunale un piano che coinvolga anche associazioni, sindacati e Asl. Crediamo che sarebbe una modalità giusta e opportuna per coinvolgere i cittadini e costruire proposte concrete, anche perché il tema degli effetti dei cambiamenti climatici sarà un elemento strutturale del paesaggio urbano dei prossimi anni”.

Forse sarebbe l’occasione giusta per ripristinare il punto di Via Pasubio dopo la sparizione del manufatto posizionato all’incrocio con Via Appulo Sannitica, e magari da riattivare anche quella andata perduta in Piazza del Popolo, e in generale di fare una ricognizione di tutte le bocchette di erogazione, spesso caratterizzate da elemento pure di un certo valore storico-artistico.

r.z.