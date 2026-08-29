Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,21-27)

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».



Come può capitare anche a noi certe volte, Pietro si fissa su una sua convinzione che non risponde alla realtà, al disegno di Dio che va ben oltre gli schemi che ci facciamo in testa.

Il rischio delle convinzioni è che, se assolutizzate, ci allontanano dal Signore, dalla realtà e dalla verità di noi stessi. Possiamo invece provare a restare aperti alla vita che accade, a chi ci sta attorno e al Signore che è morto e risorto non per dare alla Bibbia un finale avvincente, ma perché ci vuole salvare la vita, nel modo in cui ha pensato per ognuno.

Siamo liberi di scegliere se accogliere quella salvezza, con la croce che fa parte del pacchetto, oppure rifiutarla. Scegliere di seguire Gesù non significherà non sbagliare mai o sapere già tutto subito - Pietro docet - ma iniziare un cammino fatto di salite, discese e ordinari rettilinei.

da Animatori Salesiani