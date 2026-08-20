La quinta edizione di “Encuentro – Festival del Tango, delle Danze popolari pugliesi e delle Terre latine” ha segnato un punto di svolta nel panorama culturale dei Monti dauni. Un’edizione che non solo ha confermato la crescita costante del festival, ma l’ha definitivamente proiettato tra gli appuntamenti più rilevanti del tango in Italia. Oltre 4.000 presenze complessive, 700 ballerini arrivati da tutta la Penisola e dall’estero — Regno Unito e Francia in testa — hanno trasformato Biccari in un crocevia internazionale di musica, danza e cultura.

Un festival che nel 2026 è “esploso” attraverso tango, arte e un turismo che genera vero valore.

Sei giorni di appuntamenti, dal trekking alle lezioni gratuite, dagli spettacoli alle danze popolari pugliesi, hanno scandito un programma ricco e variegato. Ma è stato il trittico finale — 14, 15 e 16 agosto, interamente dedicato al tango — a segnare il salto di qualità.

La Milonga di benvenuto, ospitata nel Parco Daunia Avventura, ha lasciato il pubblico senza fiato: un’atmosfera sospesa, quasi cinematografica, che molti partecipanti hanno definito “magica”. Da lì, un crescendo continuo: lezioni con i maestri, trekking nei Monti Biccaresi, spettacoli, performance di pittura in movimento e due serate memorabili con le orchestre El Gaucho Tango Quartet e Tango Spleen Orquesta, tra le più apprezzate nel panorama internazionale del tango.

Il risultato più significativo, però, è stato l’impatto sul territorio. Encuentro quest’anno ha portato a Biccari un turismo alto spendente, capace di generare indotto reale: pernottamenti, ristorazione, acquisti, attività esperienziali. Non il classico “mordi e fuggi”, ma una permanenza media di tre o quattro giorni, con presenze distribuite anche nei comuni vicini.

Attirare ballerini e appassionati sui Monti dauni era la sfida che si erano posti gli organizzatori, primo fra tutti Raffaele Ferrante, maestro di tango, affiancato nella direzione artistica di Encuentro dalla maestra Maria Simona Gentile, entrambi attivi e riconosciuti anche sulla scena internazionale. Ma da ora il festival può essere riconosciuto come un riferimento nazionale.

La soddisfazione è dunque grande per Ferrante e Gentile, che hanno guidato la crescita della manifestazione insieme all’Associazione Argentina per il Mondo, presieduta da Mariano Andrés Russo, vero motore del festival e punto di riferimento organizzativo sin dalla prima edizione, con la collaborazione della Cooperativa di Comunità e di Daunia Avventura.

La portata dell’evento è infatti stata tale da superare la capacità ricettiva del borgo. Gli ospiti hanno soggiornato anche ad Alberona, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Foggia, Lucera, Pietramontecorvino, Roseto, Tertiveri, Troia e Volturino.

“Encuentro ha portato a Biccari e nei paesi limitrofi ospiti da tutta Italia – ha dichiarato il sindaco Antonio Beatrice — coinvolgendo un territorio intero. Tanti eventi, tanti comuni ospitali, un solo festival che cresce grazie alla collaborazione di tutti. Guardiamo già al 2027: ascoltare chi viene da fuori e chi vive qui ogni giorno sarà fondamentale per continuare a migliorare. L’edizione 2026 ha confermato la forza di una rete che lavora insieme da cinque anni: Argentina per il Mondo, Agorart, Associazione Culturale Terra di Mezzo, Cooperativa di Comunità Biccari, i direttori artistici Ferrante e Gentile, e gli sponsor Tribigas, Fortore Energia, Fera”.

Il percorso enogastronomico argentino e latinoamericano, molto apprezzato anche dai “non tangueri”, ha completato un’offerta culturale che ha saputo parlare a pubblici diversi, mantenendo sempre alta la qualità.

L’impressione generale è che Encuentro 2026 abbia segnato un prima e un dopo. Per Biccari, per i Monti dauni, per il tango in Puglia. Un festival che non solo cresce, ma fa crescere il territorio.

Enza Gagliardi