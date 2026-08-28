Due Fire Boss ora fissi a Foggia

Ieri pomeriggio all'aeroporto di Foggia sono atterrati due Fire Boss che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha deciso di fare stazionare al Gino Lisa. Sono stati accolti dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e dall’assessore all’Ambiente e alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento.

Il Fire Boss è la versione anfibia del Air Tractor AT-802, un aereo monomotore turboelica statunitense usato per spegnere gli incendi nei boschi. Grazie a speciali galleggianti, può pescare acqua da laghi o dal mare ed è molto rapido nelle manovre anche su territori ad orografia complessa come quello dell'area sud orientale della Penisola. Ha una capacità di circa 3.500 litri di acqua o liquido.

“Ringraziamo la Protezione civile nazionale con la quale non abbiamo mai smesso di collaborare in questi mesi - hanno detto - e ora questo arrivo rafforza la presenza della Protezione Civile nazionale su tutta la linea Adriatica e certamente per la Puglia sono un presidio importante nella campagna antincendio boschivo su cui sono impegnati tutti gli sforzi possibili sia a livello regionale sia nazionale. Ringraziamo il Capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano e il ministro Musumeci per l’attenzione e l’aiuto che non è mai mancato in questi mesi difficili per la Puglia. I numeri sugli incendi e sui danni provocati dai roghi sono preoccupanti e solo un’alleanza con forze dell'ordine e magistratura può aiutarci a contrastare l’azione criminale di chi appicca il fuoco. Chiediamo ancora una volta ai cittadini di denunciare, segnalare e aiutarci a proteggere il nostro territorio”.

Red.