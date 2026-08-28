Lavori in corso sulla Statale 17

"Il tratto più compromesso della Statale 17, quello al km 321?322, è finalmente oggetto lavori di ripristino. È un intervento importante, frutto della segnalazione che ho inviato il 30 luglio scorso ad Anas Puglia. Ma resta ancora molto da fare: la sicurezza delle nostre strade non può dipendere dalle sollecitazioni, deve essere garantita in modo strutturale e continuo”.

Il consigliere regionale Antonio Tutolo aveva scritto ad Anas per segnalare le condizioni critiche della Strada Statale 17, in particolare nel tratto Lucera?Campobasso, dove per circa un chilometro il manto stradale presentava buche profonde, cedimenti e vere e proprie voragini che rendevano estremamente rischiosa la circolazione.

A seguito della segnalazione, Anas ha effettuato un sopralluogo immediato e ha avviato i lavori di ripristino del tratto più compromesso.

Nella stessa comunicazione era stata evidenziata anche la situazione del tratto Lucera?Foggia, dove il degrado del fondo stradale continua a peggiorare e richiede interventi urgenti. Inoltre, si esortava l'Azienda a procedere a una valutazione complessiva dello stato di tutte le strade statali di competenza nella provincia di Foggia, molte delle quali presentano condizioni di degrado tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada.

“Anas dimostra sempre attenzione e disponibilità quando segnalo situazioni di pericolo – dichiara Tutolo -. È un confronto istituzionale corretto e costruttivo, che sta dando risultati. Resta tuttavia aperta la questione del tratto Lucera?Foggia, dove le criticità persistono e richiedono un intervento altrettanto tempestivo. Mi auguro che anche su quella carreggiata si intervenga al più presto. Ma è bene ribadirlo: non è attraverso le segnalazioni dei singoli che si può garantire la sicurezza delle strade. Serve – conclude il consigliere - una programmazione costante e omogenea su tutta la rete viaria della provincia di Foggia”.

Red.