Il capitano saluta e se ne va

La notizia circolava già da giorni in città, e ora c’è la conferma che il capitano Federico Di Giovanleonardo lascerà a breve la Compagnia Carabinieri di Lucera.

La prossima settimana ci sarà il passaggio di consegne con il suo successore già nominato e assegnato per l’incarico che invece l’ufficiale abruzzese ha svolto per soli due anni in provincia di Foggia, dopo essere arrivato dalla Calabria.

La sua prossima destinazione è il presidio di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, in un territorio caratterizzato da grande varietà paesaggistica e che comprende anche il Comune di Zocca, famoso per essere quello di origine di Vasco Rossi, oltre alla località sciistica di Sestola.

Nei 24 mesi di permanenza in Capitanata, Di Giovanleonardo si è distinto per una evidente capacità operativa su un vastissimo ambito di competenza che racchiude un’area sovrapponibile alla diocesi di Lucera-Troia, con circa 55 mila abitanti e 12 Stazioni dell’Arma dislocate. I maggiori interventi sono stati in tema di furti (soprattutto auto, oggi drasticamente ridotti di numero), guida in stato di alterazione, contrasto alla diffusione di stupefacenti, lotta alle estorsioni, salvaguardia dell’ordine pubblico nei pressi di locali del centro storico, oltre all’attività investigativa che quasi mai assume divulgazione perché coperta dal segreto.

I bilanci numerici non sono noti, ma scorrendo le cronache e ascoltando la percezione positiva della popolazione nell’ultimo biennio, il report dovrebbe contenere un paio di centinaia di arresti determinati da varie motivazioni (soprattutto per spaccio di droga, estorsioni, micro criminalità diffusa, reati legati al Codice rosso), oltre a un numero quasi incolcolabile di patenti di guida ritirate a conducenti trovati al volante con tassi elevati di alcol o altre sostanze. Questo anche grazie a operazioni definite "a largo raggio", e con l’impiego di numerose pattuglie, che hanno interessato tanti fine settimana, proprio per disciplinare situazioni che riguardano anche la sicurezza delle persone.

Di Giovanleonardo in questi giorni sta incontrando tante persone a cui ha voluto manifestare la gratitudine per la collaborazione ricevuta, prima di tutto dai militari del suo reparto che sconta comunque un deficit di personale di circa il 20%, con una presenza schierata di una novantina di carabinieri, a fronte di una pianta organica di 110. La circostanza non avrebbe comunque impedito di raggiungere risultati di rilievo a beneficio della cittadinanza che spesso si è recata personalmente da lui per sottoporre questioni e problemi, evidentemente fidandosi del suo operato e apprezzando il lavoro svolto sempre con atteggiamento di grande attenzione e disponibilità.

r.z