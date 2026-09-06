Da Il Brico Pinto scatta il 'Back to School'

Settembre è da sempre il mese dei nuovi inizi, del ritorno sui banchi e della ripresa delle attività lavorative. Per affrontare questo momento al meglio e in modo efficiente, una corretta organizzazione degli spazi dedicati allo studio e al lavoro può fare davvero la differenza. Proprio per questo, dal 7 al 30 settembre, Il Brico Pinto lancia la speciale promozione “Back to School”, un’iniziativa pensata per offrire a famiglie, studenti e professionisti la massima qualità a prezzi accessibili.

Durante tutto il periodo promozionale sarà possibile accedere a un'ampia selezione di arredi e complementi pensati per rendere ogni postazione comoda, funzionale e accogliente.

L'offerta spazia dalle scrivanie, ideali per allestire un angolo operativo pratico e ordinato, fino alle librerie progettate per ottimizzare gli spazi e tenere sempre a portata di mano libri e documenti. Non mancano le sedie e le poltrone direzionali, concepite per garantire il massimo comfort ergonomico anche durante le lunghe sessioni alla scrivania, insieme a un assortimento di lampade dedicate a una corretta illuminazione.

Il “Back to School” de Il Brico Pinto supera quindi i confini del solo mondo scolastico: si propone come un'occasione trasversale anche per chi desidera riorganizzare l'ufficio, rinnovare uno studio professionale o creare un moderno spazio di smart working a casa, coniugando estetica e convenienza.

Red.