Da Il Brico Pinto scatta il 'Back to School'
Settembre è da sempre il mese dei nuovi inizi, del ritorno sui banchi e della ripresa delle attività lavorative. Per affrontare questo momento al meglio e in modo efficiente, una corretta organizzazione degli spazi dedicati allo studio e al lavoro può fare davvero la differenza. Proprio per questo, dal 7 al 30 settembre, Il Brico Pinto lancia la speciale promozione “Back to School”, un’iniziativa pensata per offrire a famiglie, studenti e professionisti la massima qualità a prezzi accessibili.
Durante tutto il periodo promozionale sarà possibile accedere a un'ampia selezione di arredi e complementi pensati per rendere ogni postazione comoda, funzionale e accogliente.
L'offerta spazia dalle scrivanie, ideali per allestire un angolo operativo pratico e ordinato, fino alle librerie progettate per ottimizzare gli spazi e tenere sempre a portata di mano libri e documenti. Non mancano le sedie e le poltrone direzionali, concepite per garantire il massimo comfort ergonomico anche durante le lunghe sessioni alla scrivania, insieme a un assortimento di lampade dedicate a una corretta illuminazione.
Il “Back to School” de Il Brico Pinto supera quindi i confini del solo mondo scolastico: si propone come un'occasione trasversale anche per chi desidera riorganizzare l'ufficio, rinnovare uno studio professionale o creare un moderno spazio di smart working a casa, coniugando estetica e convenienza.
Red.
Brico Pinto è in Via Porta Foggia 185 a Lucera
Orari apertura: dal lunedì al sabato (8-13 e 16-20)
Informazioni: 0881-378838 o 327-3096367
Mail: ilbricopinto@gmail.com
Shopping online: www.pintoferramenta.it
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