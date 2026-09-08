Un corto con i giovani di Pietra

Atto per un giorno per amore del loro paese, evocandone storia e bellezza con un cortometraggio di 3 minuti. Sono tutti giovani di Pietramontecorvino che si accinge a ospitare per la prima volta il Festival Internazionale dei Templari e a celebrare la 39esima edizione di un viaggio a ritroso nel tempo con “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”.

La protagonista è Cristina Del Grosso, occhi verdi e capelli lunghi e ricci. Nella vita di tutti i giorni, studia Ingegneria al Politecnico di Bari. Nel cortometraggio, interpreta Sancha di Maiorca o d’Aragona, Regina consorte di Sicilia e Napoli dal 1309 al 1343, seconda moglie di Roberto d’Angiò, re di Napoli, conte di Provenza e di Forcalquier e re titolare di Gerusalemme dal 1309 alla sua morte. Il cavaliere templare che appare nel video è Luigi Barone, ingegnere nucleare, giovane petraiolo che vive e lavora a Milano. L’altro ragazzo che appare nel corto è Emanuele Del Matteis, magazziniere, giovane che vive e lavora a Pietra.

“Nessuno di loro ha mai fatto l’attore, ma tutti fanno parte della nostra associazione e hanno concorso impegnandosi per promuovere il paese”, ha spiegato Alessia Tedesco, presidente della Proloco che ha ideato l’iniziativa, organizzato il set e collaborato alla realizzazione del video, la cui regia e sceneggiatura è stata affidata a Giuseppe Lepore, presidente di Mediterraneo è Cultura di Lucera.

“Abbiamo voluto rendere omaggio a Sancia di Maiorca – ha aggiunto Tedesco - facendone il paradigma di una femminilità ostinata e pragmatica: una donna capace di abitare il proprio tempo da protagonista, ben oltre lo spazio che quel tempo sembrava averle assegnato”.

“Con i volontari della Proloco e gli abitanti del posto – ha proseguito Lepore - abbiamo costruito una storia che fugge continuamente dal tempo: non sappiamo mai se quella che vediamo sia Sancia o l’attrice che la interpreta, se stia fuggendo dalla storia o entrando dentro di essa”.

Il cortometraggio lancia due eventi: per la prima volta nella sua storia, il 10 e l’11 settembre, il borgo ospiterà il “Festival Internazionale dei Templari”. Storici, cantanti, rievocatori, attori e musicisti racconteranno la storia, il mistero e la leggenda dei famosi frati-cavalieri del medioevo, la cui aura di fascino è ancora presente nel nostro immaginario collettivo. Il Festival si terrà nel Palazzo Ducale, complesso medievale simbolo del paese.

Sabato 12 e domenica 13, con "Suoni Sapori e Colori di Terravecchia", spazio invece fasti, costumi, arte e suggestioni del medioevo, con performance, epiche battaglie, il palio dei quartieri, l’enogastronomia. Nelle due serate, l’euro sarà abolito: diverse postazioni effettueranno il cambio moneta, così da impiegare i “denari” di un tempo. Il Festival, che fa parte della Templars Heritage Route European Federation, è prodotto da Atid diretta da Gian Piero Alloisio, e dalla Proloco, in collaborazione con il Comune e col patrocinio dell'Università di Foggia.

Red.