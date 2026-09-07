Russi a Roseto nel nome di San Nicola

Roseto Valfortore da oggi accoglie un gruppo di circa 20 persone provenienti dalla Russia, protagoniste di un viaggio culturale e religioso che avrà proprio nel borgo il punto di partenza e di arrivo.

Un’iniziativa che nasce da un legame antico e profondamente simbolico: la figura di San Nicola da Bari, santo venerato tanto in Italia quanto in Russia, è stata infatti il punto di partenza di un percorso di conoscenza e dialogo che, nel tempo, ha trasformato un ponte virtuale tra due realtà lontane in un ponte reale, fatto di persone, incontri e territori.

Il progetto è realizzato attraverso la collaborazione tra il Comune e l’Associazione italo-russa “Dialogo delle Culture”, guidata da Sergio Pio De Cesare, con il coinvolgimento degli operatori turistici locali che hanno contribuito all’organizzazione dell’accoglienza e alla costruzione di un programma che vuole alimentare il turismo e valorizzare il territorio e le sue peculiarità. L’organismo promuove la cultura italiana in Russia, rafforza i legami culturali e sociali tra i due popoli e favorisce la conoscenza della realtà russa in Italia attraverso attività culturali e umanitarie, come scambi, eventi letterari, convegni e progetti editoriali dedicati alla valorizzazione del patrimonio comune.

Secondo i promotori, l’obiettivo è creare un autentico ponte culturale e umano tra Italia e Russia, attraverso la conoscenza dei territori, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni e di quella comune dimensione spirituale che trova in San Nicola una delle sue figure più importanti e riconosciute.

Il viaggio attraverserà Puglia, Campania e Basilicata, unendo luoghi, persone e patrimoni culturali differenti, ma accomunati da una storia europea fatta di scambi, contaminazioni e reciproca conoscenza.

Nel corso della missione sono previsti incontri con rappresentanti delle autorità locali, visite ai principali luoghi storici e culturali di Roseto, Lucera, Bari, Positano, Amalfi, Caserta e Matera, oltre alla partecipazione a laboratori dedicati all’artigianato tradizionale e all’arte culinaria pugliese.

A Roseto, in particolare, gli ospiti potranno entrare in contatto diretto con la comunità, conoscere le tradizioni locali, scoprire il patrimonio del borgo e vivere esperienze legate alla cultura materiale e all'enogastronomia del territorio.

Da Roseto hanno fatto sapere che “questo incontro assume un significato che va oltre il semplice viaggio turistico. È un progetto culturale che sceglie l’incontro, la conoscenza e il dialogo come strumenti per avvicinare le persone. In un momento storico in cui il mondo sembra sempre più dividersi, qui si prova a fare il contrario: togliere muri e costruire ponti fatti di cultura, fede, tradizioni, ospitalità e soprattutto persone. E proprio San Nicola da Bari, venerato in terre diverse ma capace di unire popoli e culture, rappresenta il simbolo di questo percorso: da una devozione condivisa è nato un primo contatto, da quel contatto un dialogo e oggi, con l’arrivo della delegazione russa in Italia, quel ponte virtuale diventa finalmente reale”.

Red.