Scuole calde, si può fare poco o nulla

Il tavolo convocato nei giorni scorsi, dall’assessora alla Politiche scolastiche Daniela Pagliara, ha confermato quello che sanno benissimo tutti gli addetti ai lavori, compresi i tre dirigenti degli istituti comprensivi cittadini presenti all’incontro: sul tema dell’eccessivo calore nelle aule, in vista della ripresa delle lezioni dal prossimo 10 settembre, il Comune può fare poco o nulla, perché su eventuali posticipi e provvedimenti specifici, la materia è di competenza della Regione Puglia.

Buona parte delle Amministrazioni comunali del territorio stanno tenendo alta l’attenzione sulla questione, consapevoli che però i sindaci non possono avventurarsi nell’adozione di disposizioni che andrebbero a incidere direttamente sulla didattica autonoma, peraltro nell’ambito di un calendario che ogni singola scuola ha adottato da mesi, prevedendo con precisione inizio, fine, vacanze e "ponti" intermedi durante il percorso. A San Severo, il commissario prefettizio ha solo uniformato l'apertura dei cancelli per tutti al 14 settembre.

Pagliara ha riferito a Luceraweb che nei prossimi giorni saranno verificate con maggiore attenzione le temperature interne delle aule, assieme alle condizioni climatiche esterne, con il proposito di valutare “eventuali” misure da adottare a tutela del benessere e della sicurezza degli studenti, del personale docente e non docente.

Tra le ipotesi c’è quella di un coinvolgimento diretto della Asl, ma in realtà non esiste una normativa che prevede lo stop per alte temperature, cosa invece stabilita per quelle basse, senza contare che la rilevazione sarebbe di difficile attuazione anche materiale.

E quindi è molto più probabile che l’invito sia soprattutto quello di svolgere quante più lezioni possibili all’esterno, sebbene non tutti i plessi dispongano di spazi adeguati e sufficientemente ombreggiati, oltre alla considerazione di possibili “deroghe” sull’abbigliamento da indossare in classe da parte degli alunni.

“Avevamo il dovere di confrontarci direttamente con i dirigenti – ha spiegato Pagliara – perché la situazione richiede attenzione, responsabilità e soprattutto un lavoro condiviso. Non intendiamo assumere decisioni affrettate, ma stiamo valutando congiuntamente tutte le possibilità, per cui manterremo aperti i canali di comunicazione, nella convinzione che decisioni concordate e tempestive rappresenti il modo migliore per affrontare una situazione che riguarda direttamente la comunità scolastica e le famiglie. Sicuramente non ci possiamo permettere di installare dispositivi in tutte le scuole, sia perché non ci sono fondi a disposizione ma anche perché si tratterebbe di interventi di grande complessità non solo economica ma anche logistica, impossibili da svolgere nel giro di poco tempo”.

Intanto, da Palazzo Mozzagrugno hanno fatto sapere che sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di trasporto scolastico. Genitori e tutori dovranno farne richiesta entro il 15 settembre, secondo le indicazioni e la modulistica reperibili a questo link.

r.z.