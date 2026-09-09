Benvenuti a scuola (sempre più cara)

Sarà pure una litania che si ripete ogni anno in questo periodo di imminenza della ripresa delle lezioni nelle scuole (caldo permettendo) di ogni ordine e grado, ma per le famiglie rischia di diventare una insopportabile giaculatoria quella del costante rincaro dei costi per mandare in figli in classe, per Lucera tutti insieme da domani mattina per la primaria e secondaria di primo grado.

Questi giorno i giorni in cui si fanno materialmente i conti, e diverse associazioni di consumatori (Codacons e Federconsumatori tra le più attive), euro più euro meno, hanno calcolato che ce ne vogliono sicuramente più di mille per entrare in aula, tra libri di testo, zaini, quaderni, dotazioni tecnologiche ormai necessarie (tablet o laptop prima di tutto) quasi anche per i bambini della primaria, senza contare accessori tra abbigliamento e materiale vario da mettere sul banco. Ci sono anche punte rilevate fino a circa 1.300 euro.

Naturalmente la cifra varia a seconda della provincia e del grado frequentato, oltre alla capacità di sapersi districare tra offerte, acquisti di usato e riciclo dagli anni precedenti, ma resta una sorta di guerra delle cifre che vengono contestate da chi quei prezzi molto spesso li stabilisce. Resta il fatto che andare a scuola per certi aspetti è diventato un lusso.

Lo stesso Codacons ritiene che in dieci anni gli aumenti siano stati del 13% totale e ha sollecitato il governo a estendere la detrazione Irpef del 19% agli acquisti documentati di libri, quaderni, cancelleria e strumenti didattici.

In mezzo ci sono le istituzioni, come per esempio la Regione Puglia che ha stanziato oltre 11,4 milioni di euro per sostenere l’acquisto dei testi che sono aumentati in media del 2%, mentre zaini, diari, astucci, quaderni, penne e altro materiale scolastico arrivano anche al 4% in più rispetto allo scorso anno.

Quest’anno pare stiano incidendo molto non solo i libri cartacei, ma anche i dizionari da utilizzare alle superiori, surplus comunque doverose che porta l’esborso per le famiglia a sfiorare i 500 euro per famiglie. In questo settore, comunque, le capacità di manovra sono piuttosto limitate, perché cambi nelle adozioni o nuove edizioni magari modificate solo per qualche dettaglio rendono impossibile utilizzare i testi già presenti in casa o prestati da amici e parenti.

Federconsumatori riferisce che l’andamento dei prezzi è molto differenziato in base ai canali di vendita: nella grande distribuzione i prodotti presi in esame sono scesi in media dell’1,1%, mentre sono aumentati del 2,3 nelle cartolibrerie e di oltre il 5 nei negozi on line.

Federcartolai di Confcommercio ribatte che certi numeri vengono forniti ogni anno senza verifiche reali.

Dalla Regione avevano già fatto sapere che per la precisione sono pronti 11.407.231,54 euro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dei sussidi didattici per l’anno scolastico 2026/2027, a disposizione degli studenti residenti in Puglia che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado. Il limite Isee previsto è di 13.000 euro, che sale a 15.748,78 euro per le famiglie con almeno tre figli. I Comuni possono erogare l’aiuto attraverso buoni libro digitali, rimborsi totali o parziali oppure mediante il comodato d’uso. La prima finestra per presentare le domande si è chiusa il 15 luglio, ma la seconda si apre oggi per chiudersi il prossimo 22 settembre.

Non confermato, invece, il bonus per l’abbonamento al trasporto per gli studenti pendolari delle superiori. Di buono c'è, invece, a livello locale, che il servizio di integrazione scolastica partirà dal primo giorno di lezioni, a beneficio degli alunni bisognosi di supporto speciale per stare in aula. Il fatto non è mai scontato, perchè fino al 2024, ogni anno era un disastro caratterizzato da ritardi inaccettabili e inerzie prolungate nella sua attivazione.

Nel frattempo, il ministero dell'Istruzione ha aggiornato i tetti di spesa per le adozioni librarie, adeguandoli all'inflazione programmata dell'1,5%. Per le scuole medie il limite è di 303 euro al primo anno, 121 al secondo e 136 al terzo; per le superiori si va dai 346 euro del liceo classico ai 331 dello scientifico, fino ai 329 degli istituti tecnici economici. Per le secondarie di primo grado, libri e dizionari costano 561,61 euro (+1,2%), per quelle di secondo grado si arriva a oltre 800 euro (0,5%).

r.z.