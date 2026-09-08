Nuova guida della polizia stradale

Da un mese si è insediato al comando della sezione della Polizia Stradale di Foggia il vice questore Tommaso Vecchio, accolto in Via Gramsci dal questore Alfredo D’Agostino.

Originario della provincia di Teramo, 46 anni, laureato in Giurisprudenza, è nel’ Corpo dal 2012. Ha prestato servizio alla questura di Sassari dove ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto e, successivamente, quello di dirigente del commissariato di Ozieri. Nel 2018 ha guidato al polizia postale per la sicurezza cibernetica del Molise e, poi è entrato nella Stradale, prima a Macerata e pi a Chieti.

Nel corso della propria esperienza professionale ha, inoltre, preso parte a numerose attività investigative di polizia giudiziaria relative ai reati di competenza delle Specialità, conseguendo importanti e significativi risultati.

Red.

