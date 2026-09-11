I risultati elettorali non sono più 'definitivi'

Il risultato delle elezioni comunali di maggio scorso non sarebbe più definitivo, perché la lista civica “Progetto Concittadino” ha presentato ricorso al Tar Puglia per chiedere sostanzialmente il riconteggio dei voti delle sezioni 7, 23, 27 e 30. L’istanza riferisce che si sarebbero verificate numerose anomalie sulle schede nulle, con ripercussioni sull’assegnazione delle preferenze ad alcuni candidati della formazione civica. In tutto ne sono state verbalizzate 42 nei seggi messi sotto osservazione.

Secondo i calcoli effettuati da chi si sente numericamente danneggiato, due soli voti in più sulla lista (che ne ha ottenuti 932) avrebbero comportato l’elezione di un secondo consigliere comunale, quindi oltre Antonio Scirocco, primo classificato con 301 consensi. Quest’ultimo poi è entrato nella squadra degli assessori, lasciando spazio in assemblea ad Emanuela Gentile che era arrivata a 276. Dietro di lei, quindi, scalpitano Franco Ventrella (2023) e Antonella De Sabato con 165, entrambi firmatari dell’azione legale assieme ai due eletti.

L’esecutivo ha manifestato l’intenzione di opporsi a questa tesi, decidendo di costituirsi in giudizio con una delibera in cui figura l’assenza proprio di Scirocco, stabilendo la nomina di un proprio avvocato di fiducia.

Ma al di là degli aspetti elettorali e giudiziari, la questione è anche e soprattutto politica, perché in caso di accoglimento del ricorso, la maggioranza a sostegno del sindaco Giuseppe Pitta resterebbe con lo stesso numero di componenti, ma ne farebbe le spese la formazione che prende il suo stesso nome, scendendo da sei a cinque esponenti eletti. In pratica, Costantino Pellegrino tornerebbe a casa, lui che è stato il secondo dei non eletti comunque "scalati" in aula per effetto degli incarichi assessorili assegnati a Giacomo Capobianco e Maria Angela Battista.

Questa eventualità, per ora solo teorica ma che a novembre dovrebbe dare qualche risposta più concreta, rappresenta comunque un evidente scossone negli equilibri dello schieramento, peraltro già trovati con una certa difficoltà nei mesi scorsi, in occasione dell’attribuzione dei posti in Giunta sulla base dei numeri emersi proprio dalle urne.

La lista Pitta, con il nuovo scenario, perderebbe il diritto a due assessori (oltre alla presidenza del Consiglio), con un effetto domino in grado di interessare anche gli altri gruppi che finora si era dovuti “accontentare” di un rappresentante a tempo determinato, con un ticket di due anni e mezzo ciascuno.

“Progetto Concittadino” a quel punto sarebbe legittimato a mantenere il suo riferimento per tutta la durata del mandato, mentre Officina Comune, e soprattutto Lucera al Centro e SiAmo Lucera risalirebbero nelle rispettive ambizioni di visibilità, al momento non concretizzate nell’esecutivo.

Tutto questo praticamente a pochi mesi dalle elezioni Provinciali che per Pitta rappresentano un obiettivo apertamente dichiarato per la presidenza, per un sindaco che in cuor suo potrebbe tifare per un rigetto del ricorso, così da lasciare provvidenzialmente intatto l’attuale assetto già raggiunto con una certa fatica.

r.z.