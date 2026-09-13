Dalla Regione il bonus trasporto scolastico

Otto milioni di euro per dimezzare il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico degli studenti pendolari pugliesi nell’anno scolastico e accademico 2026-2027.

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese, in condivisione con l’assessorato alla Cultura e Conoscenza, la nuova edizione del bonus a beneficio degli studenti: uno sconto del 50% sul prezzo degli abbonamenti mensili per i servizi interurbani, ferroviari e automobilistici, da ottobre 2026 a maggio 2027 per gli appartenenti alle famiglie fragili che ogni giorno fanno il percorso casa–scuola.

Potranno accedere all’agevolazione gli studenti residenti in Puglia appartenenti a famiglie con Isee fino a 13.000 euro, soglia che sale a 15.748,78 per le famiglie numerose con tre o più figli. Rispetto alla precedente sperimentazione, che prevedeva rispettivamente 12.000 e 15.000 euro, vengono quindi leggermente innalzati entrambi i limiti economici.

Una scelta precisa riguarda inoltre il criterio del merito scolastico o universitario che non costituisce più condizione per accedere al bonus. L’agevolazione guarda alla condizione economica della famiglia e alla necessità di spostarsi per studiare. L’obiettivo è sostenere il diritto allo studio senza introdurre un’ulteriore selezione tra gli studenti che si trovano nella medesima situazione economica.

La seconda novità è l’allargamento della platea. Accanto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle università, il provvedimento comprende infatti anche gli studenti degli altri istituti di istruzione terziaria. E quindi rientrano i percorsi dell’alta formazione, comprese Accademie di Belle Arti, Conservatori e Its Academy.

La prima finestra utile sulla piattaforma studioinpuglia.regione.puglia.it, relativa già all’abbonamento del mese di ottobre, sarà aperta da martedì 15 a venerdì 25 settembre. Chi non riuscirà a fare domanda nella prima sessione, potrà fare richiesta dell’agevolazione nella seconda finestra valida per gli abbonamenti dei mesi successivi.

Red.