Come ottenere i libri di testo scolastici

Dallo scorso anno scolastico, il Comune di Lucera ha dematerializzato le “cedole librarie” per il ritiro dei testi delle scuole primarie negli esercizi convenzionati, ai quali possono rivolgersi direttamente le famiglie, esibendo solamente il codice fiscale dell’alunno.

Si tratta di Block Notes in Via Roma, Fala in Via Petrucci, Il Compasso in Piazza Di Vagno, San Francesco in Via Campanile e Il Pennarello in Via Pasubio.

Per le secondarie di primo e secondo grado, invece, la Regione aveva già approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri, poi erogato dai Comuni. Quello di Lucera intende farlo anche tramite “buoni libro digitali”, utilizzando a tal fine l’apposita funzionalità del portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it.

Questi speciali buoni possono essere utilizzati, esclusivamente, per l’acquisto di libri di testo scolastici nuovi per l’alunno intestatario del buono; non danno diritto a ricevere beni e/o prestazioni diversi da quelli previsti; possono essere utilizzati anche per l’acquisto di dizionari e di libri di narrativa solo laddove presenti nell’elenco dei libri deliberato dal Collegio dei docenti; possono essere utilizzati anche per l’acquisto dei sussidi didattici, cioè libri di testo in formato digitale e contenuti digitali integrativi forniti editorialmente a completamento dei libri di testo, e rientrano pure i contenuti acquisiti indipendentemente o reperibili in rete o prodotti attraverso il lavoro individuale o collaborativo dei docenti.

In questo caso, i beneficiari devono recarsi in uno dei cinque punti vendita e comunicare il codice della pratica ad un unico esercente. Coloro i quali non utilizzano il buono, possono richiedere al Comune il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri, esibendo idonei giustificativi di spesa come ricevute o scontrini parlanti.

Red.

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