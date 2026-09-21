Il potere di uno sguardo nella comunicazione

Ogni giorno, sempre più persone usano le Emoji nelle loro conversazioni, un simbolo che ricorda come la comunicazione non verbale abbia trasceso il mondo fisico e si sia adattata all'era digitale. Proprio come le emoji permettono di esprimere emozioni, stati d'animo e atteggiamenti attraverso simboli visivi, gli occhi svolgono questa funzione nella comunicazione reale, trasmettendo gioia, tristezza, amore, interesse o insicurezza senza bisogno di parole. Secondo i dati raccolti da Baviera, il gruppo oftalmico leader in Europa, circa l'80% delle informazioni vengono trasmesse attraverso la comunicazione non verbale, ovvero tramite gesti, posture, espressioni facciali e, soprattutto, attraverso gli occhi, dato che il 60% di queste informazioni viene veicolato attraverso le espressioni oculari.

Gli occhi comunicano una vasta gamma di emozioni che gli altri possono interpretare in modo immediato. Sentimenti come gioia, tristezza, amore, rabbia, insicurezza o fiducia si rivelano attraverso lo sguardo e vengono percepiti molto prima che venga pronunciata una parola. Una buona salute oculare è essenziale affinché questi segnali siano chiari e precisi: occhi riposati, idratati, protetti dall'affaticamento e privi di fastidi, permettono alle nostre espressioni di essere più autentiche, alle emozioni di essere riflesse fedelmente e alle interazioni con gli altri di essere più efficaci. In questo modo lo sguardo, come le emoji, diventa un vero e proprio canale di comunicazione non verbale, capace di connettere le persone e di trasmettere silenziosamente messaggi complessi.

Gli esperti di Baviera mostrano quindi quali siano le principali emozioni che si rivelano attraverso lo sguardo e come la cura degli occhi influisca sulla nostra espressione emotiva:

1. Gioia

La gioia è una delle emozioni che si riflettono più chiaramente nello sguardo: gli occhi brillano, appaiono aperti e vivaci e trasmettono un senso di energia positiva che influenza direttamente il modo in cui ci si relaziona con gli altri. Questa espressione visiva favorisce la comunicazione, generando vicinanza, fiducia e benessere ancor prima che venga pronunciata una parola. Affinché questa sensazione venga percepita in modo autentico, è importante che gli occhi siano riposati. L'affaticamento visivo, causato da un uso prolungato di schermi o dalla mancanza di sonno, può diminuire la naturale luminosità dello sguardo, facendo apparire una persona spenta persino quando si sente felice.

Per mantenere gli occhi riposati e permettere alla gioia di esprimersi chiaramente, si consiglia di fare delle pause ogni 50 minuti di utilizzo di uno schermo, guardare oggetti lontani e sbattere le palpebre frequentemente. Questa pratica aiuta a rilassare i muscoli oculari e a mantenere la naturale vitalità dello sguardo, rafforzando la comunicazione non verbale.

2. Paura

La paura innesca una reazione oculare immediata: gli occhi si spalancano, le pupille si dilatano e lo sguardo diventa irrequieto. Questa risposta automatica ha lo scopo di allertare e proteggere sia la persona che coloro che le stanno intorno. A livello comunicativo, gli occhi trasmettono la paura in modo chiaro e rapido, anche senza parole. Problemi visivi o affaticamento possono amplificare la tensione dello sguardo, portando a interpretazioni errate o confusione negli altri. Mantenere una buona vista permette un'espressione più controllata della paura, comunicando una situazione di allerta non esagerata e facilitando la comprensione altrui della situazione.

3. Interesse o attrazione

L'interesse o l'attrazione si riflettono in uno sguardo costante, curioso e attento: gli occhi cercano l'altra persona quasi inconsciamente, seguendone i gesti e reagendo alle espressioni. Questo modo di guardare comunica vicinanza e desiderio di connessione senza bisogno di parole. Tuttavia, in presenza di fastidi visivi, secchezza o affaticamento degli occhi, il contatto visivo può interrompersi frequentemente, causando incomprensioni e impedendo che un interesse genuino venga percepito con la stessa intensità. Affinché questa emozione venga trasmessa efficacemente, è importante riposare gli occhi, fare delle pause regolari per concentrarsi e dormire a sufficienza.

4. Tristezza

La tristezza si manifesta con uno sguardo spento, le palpebre leggermente cadenti ed evitando il contatto visivo prolungato. Quando gli occhi sono sani, questa espressione può essere comunicata in modo equilibrato, permettendo agli altri di comprendere lo stato emotivo senza esagerare la percezione del dolore. Al contrario, irritazione, arrossamento o affaticamento oculare possono intensificare la sensazione di sconforto, facendo apparire la tristezza più profonda di quanto non sia in realtà. L'uso di lacrime artificiali o colliri lubrificanti aiuta a ridurre la secchezza oculare, consentendo allo sguardo di riflettere l'emozione in modo più naturale e facilitando la comprensione da parte degli altri senza interferenze visive.

5. Amore o affetto profondo

L'amore e l'affetto profondo si esprimono attraverso uno sguardo dolce e costante, carico di significato emotivo. Gli occhi trasmettono cura, attenzione e una connessione sincera, diventando un canale privilegiato per esprimere sentimenti che spesso non necessitano di parole. Questa comunicazione visiva rafforza i legami emotivi e genera un senso di vicinanza e comprensione reciproca. Quando si è innamorati, gli occhi tendono ad aprirsi di più e a sbattere le palpebre meno frequentemente, rischiando così di seccarli. È consigliabile sbattere le palpebre per quattro secondi e poi chiuderle delicatamente per altri quattro, idratando la superficie oculare e rilassando l'espressione, rendendo lo sguardo più caldo. Un altro trucco per occhi più luminosi e meno irritati è applicare un impacco caldo sulle palpebre chiuse per cinque minuti prima di un appuntamento. Questo migliorerà la naturale lubrificazione degli occhi stimolando le ghiandole lacrimali.

6. Insicurezza

L'insicurezza si manifesta principalmente evitando il contatto visivo. Gli occhi si distolgono, guardano in basso o evitano un contatto visivo prolungato, comunicando dubbio, paura del giudizio altrui e mancanza di fiducia in se stessi. In molti casi, i problemi di salute degli occhi possono intensificare questa espressione di insicurezza. Visione offuscata, fastidio o affaticamento degli occhi rendono difficile mantenere il contatto visivo, rafforzando la tendenza ad evitarlo. Prendersi cura della salute degli occhi aiuta a mantenere uno sguardo più fermo e stabile, contribuendo a migliorare la comunicazione e proiettando un'immagine di maggiore sicurezza in se stessi.

7. Autorità o dominanza

L'autorità o la dominanza si esprimono attraverso uno sguardo fermo, deciso e sicuro. Gli occhi vengono utilizzati come strumento di presenza e controllo, che definisce i limiti e trasmette sicurezza nella propria posizione. Questa forma di comunicazione visiva è comune in contesti di leadership, insegnamento o decisionali. Uno sguardo autorevole non è rigido, ma piuttosto fermo e ben definito. Gli occhi dovrebbero rimanere naturalmente aperti, senza socchiudersi per la stanchezza o lacrimare eccessivamente per irritazione. Se si lavora a lungo davanti a uno schermo, prima di un incontro importante è consigliabile utilizzare lacrime artificiali, che aiutano a stabilizzare il film lacrimale e, se l'ambiente è secco o climatizzato, posizionarsi lontano da correnti d'aria dirette e mantenere una corretta idratazione contribuirà a prevenire il deterioramento del film lacrimale.

8. Nervosismo

Il nervosismo provoca ammiccamenti rapidi, movimenti oculari irrequieti e difficoltà di messa a fuoco. Occhi stanchi o irritati possono intensificare questi segnali, facendo apparire l'ansia più accentuata di quanto non sia in realtà. Anche la sensibilità alla luce, o fotofobia, può intensificare questi movimenti, poiché gli occhi reagiscono più bruscamente agli stimoli visivi. Per gestire la comunicazione di questa emozione, è consigliabile utilizzare un'illuminazione adeguata, evitare luci eccessivamente intense e proteggere gli occhi con occhiali da sole quando necessario. Si possono anche eseguire esercizi di rilassamento oculare per ridurre la tensione. In questo modo, lo sguardo comunica il nervosismo in modo controllato, prevenendo interpretazioni esagerate.

9. Autostima

L'autostima si trasmette attraverso uno sguardo chiaro, diretto e rilassato. Non si tratta di fissare in modo intimidatorio, ma di mantenere il contatto visivo in modo sereno e naturale. Questa espressione genera credibilità, trasmette stabilità emotiva e facilita una comunicazione fluida in qualsiasi contesto sociale. Quando gli occhi sono stanchi o affaticati, questa espressione di sicurezza può indebolirsi. L'affaticamento oculare può causare un battito di ciglia eccessivo o difficoltà a mantenere il contatto visivo, facendo apparire la persona insicura anche quando non lo è. Pertanto, è consigliabile idratare gli occhi, riposarli e sbattere le palpebre regolarmente per mantenerli lubrificati. In questo modo, lo sguardo riflette sicurezza e stabilità emotiva, rafforzando la percezione di fermezza e decisione in contesti sociali e professionali.

10. Rabbia

La rabbia si manifesta attraverso uno sguardo intenso e fisso, carico di tensione. Le palpebre si contraggono, le sopracciglia si abbassano e gli occhi sembrano fissare un punto con una durezza penetrante. L'affaticamento degli occhi, causato da stress visivo, posture forzate o stanchezza dei muscoli oculari, può ulteriormente accentuare l'espressione, facendo apparire la rabbia più aggressiva di quanto non sia in realtà. Per regolare questa emozione visiva, è consigliabile eseguire esercizi di rilassamento oculare, come guardare lentamente in alto, in basso e lateralmente, oppure massaggiare delicatamente le palpebre.

Il dottor Sergio Ares, oftalmologo e country manager di Baviera Italia: “La comunicazione non verbale è fondamentale perché completa, rafforza e sostituisce persino le parole, trasmettendo le emozioni in modo sincero. In questa forma di comunicazione, gli occhi e lo sguardo occupano un posto centrale; uno sguardo può esprimere gioia, tristezza, sicurezza, nervosismo, interesse o diffidenza senza dire una sola parola. Il contatto visivo rafforza il legame tra le persone, crea fiducia e dimostra attenzione ed empatia in qualsiasi interazione. Noi crediamo che la cura degli occhi influenzi l'espressione emotiva; per questo motivo, promuoviamo la cura della vista attraverso sane abitudini, un riposo adeguato e controlli regolari, non solo per proteggere la vista, ma anche per migliorare la nostra capacità di comunicare ed esprimere i sentimenti in modo autentico ed efficace”.

Red.