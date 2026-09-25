La Medicina Termale all’Università di Foggia

Il decreto ministeriale definitivo relativo all’anno accademico 2025-2026 ha assegnato all'Università di Foggia 266 posti nelle Scuole di specializzazione di area sanitaria, rispetto ai 240 dell’anno precedente. L’incremento è di 26 borse, pari al 10,8%, e si accompagna a un’importante espansione dell’offerta formativa: le Scuole di specializzazione attive passano, infatti, da 32 a 36.

Le quattro nuove sono Malattie dell’apparato digerente; Medicina di comunità e delle cure primarie; Medicina termale; Scienza dell’alimentazione.

In questo contesto, di particolare rilievo è l’attivazione della Scuola di specializzazione in Medicina termale, che rappresenta un risultato eccezionale nel panorama accademico italiano se si considera che la Scuola è attiva soltanto a La Sapienza di Roma. A entrambe le sedi sono stati assegnati quattro posti, per un totale nazionale di appena otto contratti di formazione specialistica.

L’attivazione della Scuola assume un valore ancora maggiore considerando la presenza, in Puglia, di importanti risorse termali e sanitarie. Essa apre nuove prospettive per la ricerca clinica, la prevenzione, la riabilitazione e lo studio delle applicazioni terapeutiche delle acque e delle cure termali, favorendo l’integrazione tra Università, sistema sanitario e territorio.

Red.