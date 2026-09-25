La prima festa di ‘Più Sinistra’

C’era una volta la Festa de l’Unità. In alcune zone d’Italia c’è ancora qualcosa del genere, a Lucera e dintorni non più, intesa come “festa” politica dedicata al confronto sui grandi temi nazionali e locali.

Il movimento “Più Sinistra” vuole colmare questa lacuna proprio nel solco della tradizione popolare della sinistra storica, con un evento di tre giorni che almeno per quest’anno rinuncia però agli annunciati ingredienti classici di musica e gastronomia.

“Vogliamo rigenerare la connessione sentimentale della sinistra con il sentire popolare – hanno fatto sapere gli organizzatori – perché siamo convinti che la nostra Festa sarà un momento importante di confronto per la comunità cittadina e provinciale, e un'occasione di crescita per un movimento che vuole catalizzare le energie politiche e la voglia di fare di tanti che sentono l'esigenza di costruire una politica di emancipazione e trasformazione della società dal basso. Mettiamo al centro i temi e i problemi più sentiti dai cittadini, nella convinzione che la politica sia essenziale per costruire una visione e una pratica quotidiana dell'amministrazione della cosa pubblica informata e consapevole delle problematiche, aliena da facili slogan e soluzioni irrealizzabili”.

Il programma prevede tre incontri di approfondimento e confronto, tutti allestiti alle 18.30 a Palazzo d’Auria Secondo. Il primo del 30 settembre è incentrato su “L’agricoltura della Capitanata, tra nuove sfide e vecchi problemi: opportunità e proposte”, moderato dal nostro direttore Riccardo Zingaro. Interverranno Antonio Tutolo, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Puglia, Filippo Schiavone, presidente provinciale di Confagricoltura, l’agronomo Ernesto Giannetta e la consigliera comunale Maria Barbaro.

Giovedì 1° ottobre spazio alla “Sanità del futuro: innovazione tecnologica, percorsi di digitalizzazione, modelli organizzativi avanzati, a che punto siamo in Puglia”. Con Anna Ricciardi dialogheranno Fabiano Amati, ex consigliere regionale e promotore di numerose iniziative nel settore, e Antonio Santacroce, ex Sindaco di Volturino e militante di Più Sinistra.

Venerdì 2 ottobre, infine, conclusione affidata al tema: “Dal turismo competitivo al turismo cooperativo, un nuovo modello di sviluppo per Lucera, per la Capitanata, per la Puglia”. Con Francesco Barbaro, ne parleranno Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia e sindaco di Vieste, Sandro Billi, economista esperto nella progettazione turistica, Mario Monaco e Lucilla Calabria dirigenti di Più Sinistra e il consigliere comunale Francesco Aquilano.

Red.

