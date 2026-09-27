Come usare (bene) l'IA a scuola

L’istituto comprensivo “Roseti-Monti Dauni” di Biccari si è fatto promotore di un corso di formazione per insegnanti di infanzia e primaria, incentrato su maggiori conoscenze dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa non è rimasta confinata nella scuola diretta da Diana Riccelli, perché all’hotel Palace si sono ritrovati docenti e dirigenti anche delle altre tre di Lucera.

Nelle 20 ore di lezione, condotte dagli esperti dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia, Giuseppe Di Giovine e Tiziana Conte, assieme ad Andrea Canesi della Liguria, è stato proposto un percorso in grado di far utilizzare la nuova tecnologia in modo consapevole, così da accompagnare i colleghi nella sua adozione didattica e organizzativa, e migliorare le competenze pratiche per rendere l’IA un concreto ed efficiente assistente quotidiano.

“Abbiamo cercato di creare una rete di menti ed esperienze – è stato detto al termine del ciclo di incontri - che trasforma la formazione continua in un motore di innovazione didattica”.

Si è parlato e discusso di una lunga serie di argomenti, come prompt engineering, progettazione di attività, produzione e adattamento di contenuti e verifica critica dei risultati, con insegnamenti di creazione di lezioni interattive, materiali inclusivi, storie illustrate e attività ludiche.

C’è stato spazio per laboratori creativi, simulazioni di attività d'aula, co-progettazione assistita in modalità Canvas e sperimentazione guidata degli strumenti digitali, con l’obiettivo di creare kit di risorse pronte all'uso per la classe, (favole illustrate, canzoni didattiche, schede inclusive e presentazioni interattive per digital board) strutturate in modo sicuro, critico ed etico.

r.z.