Festa di San Francesco a Volturino e Lucera

Giorno speciale quello di domenica prossima per la comunità di Volturino che accoglierà la reliquia di San Francesco d’Assisi, proprio nel giorno in cui si festeggia il Poverello. Il momento solenne è fissato per la messa delle 11, officiata da padre Antonio Latella, superiore del convento Santa Maria degli Angeli di San Bartolomeo in Galdo.

Il sacro reperto sarà portato poi la sera in processione, mentre da oggi si terrà il triduo di preparazione all’evento.

Sempre stasera, alle 19, è previsto lo spettacolo narrativo e musicale “Io e Francesco”, animato da fra Gianni Mastromarino (voce e chitarra), Roberto Inciardi (contrabbasso) e Beppe Brizzi (percussioni).

Sabato sera, invece, spazio alla testimonianza dei coniugi Gallo.

Alla parrocchia di San Pio X a Lucera, invece, il triduo di preparazione che inizia oggi porta poi a sabato sera con la celebrazione del Transito di San Francesco, alle 18.30, e soprattutto a domenica, con le messe del mattino officiate dai frati minori: padre Carmelo Giannone alle 8.30 e padre Nicola Violante (alle 11) che è il ministro provinciale dell’Ordine di Puglia e Molise.

Quella della 18 alla chiesa della Pietà, e quella delle 19.30 in Via Pasubio, saranno invece presiedute dal parroco don Rocco Coppolella.

Red.