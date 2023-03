Leonardo Serena non si ferma più

Leonardo Serena, 85 anni, ha iniziato la nuova stagione agonistica ancora meglio delle precedenti, portando a casa già quattro titoli tricolori nel fondo, mezzo fondo e velocità.

L’atleta dei Saraceni di Lucera si è laureato campione italiano di Cross a Chieti e poi, nel Palaindoor di Ancona, non ha trovato avversari sui 3.000 metri, sui 1.500 e nei 400, arrivando per giunta secondo nello sprint dei 60 metri. Al campionato regionale di cross, inoltre, si è imposto agevolmente a Palo del Colle.

Gli altri tesserati della società giunta al sesto anno di attività si sono invece cimentati in competizioni tra Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto.

Dalla mezza maratona di Barletta sono arrivati tre terzi posti di categoria per il presidente Lino Vetere, Bubacarr Samura e Valentina Arnese), mentre nella medesima competizione di Margherita di Savoia, altro terzo posto per Ramona Cristea. Al Cross Day di Cerignola, altri podi per Vetere, Serena e Cirstea, ma anche per Agostino Cipolla, tutti risultati che hanno portato alla conquista del quinto posto a squadre.