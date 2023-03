Torna a Troia Design in Town

Troia si prepara ad ospitare la nuova edizione di Design in Town, la summer school ideata ed organizzata dall’Aps Good Design. Il Summer camp di architettura, design, moda, grafica-comunicazione, scrittura creativa, fotografia, video, illustrazione, quest’anno alla decima edizione, è dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Un percorso unico di orientamento in uscita per chi vuole confrontarsi con le discipline con cui si progetta il paesaggio che si svolgerà dal 12 giugno al 3 settembre 2023.

La novità di quest’anno, infatti, è “Caro Marziano ti scrivo”, il concorso per l’assegnazione di ben 12 borse di studio a totale copertura dei costi di partecipazione per una settimana al summer camp, incluso vitto e alloggio, per un controvalore di circa 700 euro per ogni borsa.

Il fondo per le borse di studio è stato creato grazie alla partecipazione di enti ed imprese del territorio: Comune di Troia, Regione Puglia, Fondazione Monti Uniti di Foggia, Eceplast, Manta Group, Moderne Semolerie Italiane, Toyota Aquilano Motori.

Sostegno al progetto è arrivato anche dall’Ufficio Scolastico Regionale che, riconosciuto l’alto valore formativo, ha invitato tutte le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Foggia a seguire la presentazione del progetto e del concorso che si terrà il prossimo 15 marzo alle 19.

Tutti potranno seguirla perché sarà online. Per partecipare basta registrarsi al sito: https://designintown.org/borse-di-studio. In caso di problemi tecnici o in generale per ricevere assistenza e maggiori informazioni sul concorso creativo, per tutto il tempo della durata del concorso, docenti e studenti possono scrivere a info@designintown.org

Nel corso delle precedenti edizioni, Design in Town ha ospitato docenti come Marc Sadler, Giovanni Gastel, Giampietro Vigorelli, Lele Panzeri, Matteo Ragni, Simone Sfriso, Francesco Cavalli e tanti altri grandi nomi delle discipline del progetto.

Nel 2010 l’Associazione ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza della Repubblica Italiana per il progetto internazionale di comunicazione sociale Good50x70. Nel 2012 e nel 2016 ha vinto l’ADI Index nella categoria Progetti Formativi.

