Servizi scolastici fermi, famiglie in ‘movimento’

E anche quest’anno i servizi scolastici erogati dal Comune di Lucera non sono partiti, nonostante le lezioni siano cominciare da un mese. A ogni autunno, fatto salvo per il caso raro dell’anno scorso, i problemi che stanno affrontando le famiglie sono praticamente quasi sempre gli stessi, situazione ancora più insopportabile se i disagi ricadono su quelle che hanno bisogno di maggiore aiuto.

La maggiore criticità è quella legata all’integrazione scolastica, per la quale dal 2017 si assiste a uno strazio indicibile, con punte di attivazione che sono arrivate a Natale o addirittura a Pasqua, vale a dire verso la fine del percorso didattico. Si tratta di quel prezioso supporto concreto fornito dal Piano sociale di Zona, in sinergia con la Regione Puglia, con personale specializzato in aiuto diretto in classe a favore di utenti con disabilità di varia natura, oltre l’insegnante di sostegno assicurato dal minuto. Solo per la città di Lucera sono interessati un centinaio di bambini e ragazzi, con le rispettive famiglie che invocano un aiuto per una maggiore serenità legata alla permanenza in aula dei propri figli.

Palazzo Mozzagrugno, capofila dell’Ambito che comprende altri 13 Comuni dei Monti dauni, anche stavolta si giustifica lamentando scarso interesse di alcuni di questi che non versano la propria quota di spettanza, facendo quindi venire meno la copertura finanziaria per la gara d’appalto. E così, mentre le responsabilità continuano a livello istituzionale, le famiglie vanno in crisi, con l’integrazione scolastica che rappresenta la parte più evidente di un sistema di rapporti che non funziona, per ragioni politiche, programmatiche e anche di capacità di conoscere e individuare i problemi del settore.

L’anno scorso la procedura era partita a giugno con l’indizione della gara per il solo centro federiciano, cosa che in effetti ha consentito di partire in maniera tempestiva. Quest’anno si è ritornati drammaticamente al passato, ma è possibile che a mettere pressione ci possano essere pure alcune recenti sentenze che prevedono la condanna degli enti per discriminazione e addirittura il risarcimento per ogni mese di ritardo. Insomma, i sindaci rischiano una denuncia, e questa eventualità è un elemento che potrebbe rivelarsi maggiormente convincente, e magari incentivante per qualche genitore che purtroppo non ne può più.

E poi c’è la somministrazione dei pasti ai bambini delle sezioni primaria e infanzia che non prenderà il via nemmeno lunedì 14, come invece aveva ipotizzato l'assessora Maria Barbaro che ha riferito di un problema tecnico sulla piattaforma di gestione dei pagamenti dei pasti, dopo averlo escluso in un primo momento. A ogni modo, non è ancora chiaro quanti utenti vorranno accedere alla mensa, per cui ha fatto appello alle famiglie (anche a quelle che hanno diritto gratuitamente) affinchè si iscrivano al più presto, dopo settimane trascorse a perfezionare le modalità di accesso al nuovo servizio con l’utilizzo di una specifica app per la partecipazione quotidiana (e il versamento delle quote), senza contare le vere e proprie trattative intercorse tra Comune, ditta appaltatrice e rappresentanti dei genitori su singoli aspetti, comprese le portate dei vari menu. La questione è talmente sentita che si sono registrati momenti di vera tensione tra l'esponente della Giunta e il sindaco Giuseppe Pitta che ha lamentato ritardi ritenuti poco giustificabili.

Gli scuolabus che collegano il centro urbano con le zone rurali, invece, sono partiti da una decina di giorni, anche in questo caso dopo estenuanti messe a punto di un servizio che ha cadenza annuale e che quindi non dovrebbe avere grosse difficoltà di attuazione.

Riccardo Zingaro