‘Rosso Sorriso’ con Oreste Castagna

Da lunedì a venerdì prossimo partono laboratori nei tre istituti comprensivi di Lucera, grazie a un progetto dal titolo “Rosso Sorriso” promosso dall’Avis per sensibilizzare le nuove generazioni alla solidarietà, alla cultura del volontariato e al dono inteso come forma universale per costruire e instaurare relazioni umane.

I disegni e i personaggi ideati dagli alunni saranno fonte di ispirazione per un fumetto che verrà realizzato nella seconda fase del progetto, mentre in questa prima sarà Oreste Castagna, volto noto di Rai Yoyo, a dare il via alle attività che dureranno 12 mesi, con un finanziamento di “Puglia Capitale Sociale 3.0”.

Circa 500 alunni delle tre scuole cittadine avranno la possibilità di partecipare ai laboratori tenuti da un personaggio che da oltre 40 anni racconta storie a bambini e ragazzi, legato all’Avis dal 2013 e ideatore proprio dell’iniziativa che a Lucera prevede anche quattro indagini conoscitive per orientare meglio le attività di promozione della donazione, una campagna di sensibilizzazione sul tema delle donazioni, giornate di raccolta sangue e creazione di un database di futuri donatori.

La giornata inaugurale di lunedì 14 si concretizzerà poi alle 18.30 al Circolo Unione con un incontro pubblico animato da tutti i promotori dell’iniziativa. Nell’occasione sarà presentato il progetto “doniAMO”, il service ideato da Avis e Rotaract di Lucera per sensibilizzare l’intera cittadina sull’importanza della donazione di sangue in vista della raccolta straordinaria in programma domenica 27 ottobre.



