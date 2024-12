Uno speciale infermiere nei pronto soccorso

Nei pronto soccorso di Manfredonia e San Severo è operativo (e presto anche a Cerignola) l’infermiere “di processo”. Istituita dalla Regione Puglia, la figura adeguatamente formata ha il compito di accogliere e informare parenti e/o caregiver dei pazienti che arrivano ai due ospedali in situazioni di emergenza-urgenza. Sarà presente tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 20, e fornirà, in tempo reale i necessari aggiornamenti sul percorso di assistenza in atto.

Secondo la Asl Foggia, è un modo per migliorare la comunicazione tra sanitari ed utenti, agevolando, nel complesso, il rapporto con pazienti e familiari.

Trattandosi di un professionista sanitario, esperto delle dinamiche e delle attività tipiche di servizi che operano in emergenza, potrà spiegare quale codice di triage è stato assegnato, quali saranno i tempi di attesa e aggiornare, di volta in volta, sulle varie fasi di presa in carico, facendo sentire pazienti e familiari compresi e accolti.

Ai pazienti in attesa, inoltre, l’infermiere di processo misurerà periodicamente i parametri vitali (temperatura, pressione arteriosa e saturimetria) e trasmetterà i valori registrati al collega del triage. Quest’ultimo, se necessario, potrà eventualmente cambiare il codice di colore di triage assegnato e, quindi, rimodulare la priorità di accesso.

L’iniziativa è supportata dall’Associazione “Gentilezza e Cultura” nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo gentilezza” che si propone di attuare una serie di percorsi in comunione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio Formazione aziendali, per diffondere la cultura della gentilezza nelle relazioni.

Red.