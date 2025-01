Carlantino e Volturino liberi dai rifiuti

Il migliore in provincia di Foggia resta sempre Volturino, ma adesso a brevissima distanza c’è anche Carlantino tra i Comuni premiati da Legambiente come “Rifiuti Free” 2024. Sono solo otto in tutta la Puglia, ai quali è stato consegnato il riconoscimento alla Regione nel corso della presentazione dei risultati

Il Rapporto è finalizzato a valorizzare le migliori esperienze in tema di gestione dei rifiuti e a Carlantino è stata registrata una produzione annua pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento inferiore ai 75 chilogrammi, con una percentuale di differenziata del 72,2%. A Volturino, invece, questa è del 75,5, e i chili prodotti per la discarica sono meno di 70.

“Dopo quattro anni di raccolta con il sistema porta a porta è arrivato il giusto riconoscimento per il lavoro svolto – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia – ed è un riconoscimento che premia tutti i cittadini di Carlantino ai quali va un sincero e grande ringraziamento”.