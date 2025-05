Lina Carratù miglior attrice a Brescia

Il gruppo teatrale “Gli Amici dell’Arte” di Lucera è stata l’unica compagnia del centro e sud Italia a prendere parte al Festival "Leonessa d'oro", celebrata anche quest’anno al Teatro Micheletti di Travagliato, in provincia di Brescia. Il sodalizio diretto da Germano Benincaso, con quasi 56 anni di attività, ha messo in scena “Filumena Marturano”, nell’ambito di una delle rassegne più importanti a carattere nazionale, giunta alla 19esima edizione, con sole dieci rappresentazioni selezionate.

Dalla cerimonia di premiazione di ieri sera, sono venuti fuori due importanti riconoscimenti: quello di “Miglior attrice protagonista” a Lina Carratù e il Gran Premio della Giuria alla Compagnia. “Eccellente per caratterizzazione, per valore corale degli interpreti, per la sapiente regia e per lo spiccato contributo fortemente caratteristico che ha dato alla Leonessa d’Oro 2025”, è la motivazione riportata dai giurati che avevano anche assegnato una nomination a Benincaso come “Miglior attore protagonista”.

In effetti, tutto il cast ha grande padronanza con il testo del 1946 di Eduardo De Filippo, dopo averlo già rappresentato a Lucera e nel resto della provincia, ma anche alla Sala Umberto di Roma, grazie alla autorizzazione concessa da Luca De Filippo, presente personalmente allo spettacolo. Gli Amici dell’Arte con questa recita hanno già ottenuto prestigiosi apprezzamenti al Festival Nazionale del teatro organizzato dalla Federazione Italiana Teatro Amatori, come la nomination per il "Miglior spettacolo", il premio per il miglior allestimento e il premio "Miglior attore protagonista" assegnato a Benincaso per il ruolo di Domenico Soriano.

Sul palcoscenico sono saliti altri dieci interpreti: Lello Spagnuolo, Ida Salvatore, Arturo Monaco, Maria Strazioso, Luigi Follieri, Domenico Tutolo, Luigi Granieri, Marcella Cogato, Michele Ieluzzi, Annarita Di Giovine Ardito e Dino Russo.

La regia è stata dello stesso Benincaso, collaboratori per la parte tecnica Paolo Monaco e Gianni Maglia, sarta di scena Anna Dotoli, assistente alla regia Maurizio Pompei, musiche originali di Pasquale Ieluzzi, allestimento scenico di Alessandro Traslochi.

La trasferta in Lombardia è stata sostenuta dal Comune di Lucera con una somma di 3.500 euro, elargita nell’ambito del programma di Lucera capitale regionale della Cultura, e per l’occasione c’è stato anche un incontro conviviale con i lucerini emigrati e residenti in Lombardia, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Maria Angela Battista.

