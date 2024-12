I referti del Policlinico sul Fascicolo Elettronico

Tutti i referti con le immagini degli esami di radiodiagnostica effettuati nel Policlinico Foggia sono adesso disponibili sul Fascicolo Sanitario Elettronico.

"Continua il processo di digitalizzazione – ha spiegato il dottor Egidio Guerra, direttore della Radiologia d'urgenza e facente funzione della Radiodiagnostica ospedaliera - nell'ambito del Sistema Informativo Regionale di Diagnostica per Immagini. Per ora solo gli assistiti del Policlinico Foggia e della Asl Taranto possono accedere a questo servizio che sarà esteso a breve a tutte le altre aziende sanitarie. La procedura è semplice: bisogna andare sul Fascicolo sanitario elettronico alla voce relativa ai documenti, cercare i referti di radiografie, tac e pet per visualizzarli e scaricarli".

Alla realizzazione del progetto ha contribuito Giuseppe Piccolo, il responsabile del servizio informatico del Policlinico, in collaborazione con la Radiodiagnostica universitaria diretta dal professor Luca Macarini.

L'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico può essere richiesta al medico di famiglia o attraverso la registrazione sul portale Puglia Salute con credenziali Spid, Cns o Cie.

Red.