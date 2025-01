Il servizio civile con la Provincia

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti relativi a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

In questo quadro, la Provincia di Foggia si pone come ente referente per il programma di intervento "Sostieni", che promuove una sinergia interregionale tra Puglia e Molise. Grazie alla collaborazione con soggetti come Salesiani per il Sociale, InFormare e il Coordinamento Volontariato Protezione Civile Foggia, il programma si propone di implementare 37 progetti, coinvolgendo 340 giovani operatori, oltre ad un'opportunità di servizio all'estero in Polonia, per ulteriori 4 volontari, per Eurasia solidale per l'inclusione delle persone fragili.

Nel dettaglio, la ripartizione dei progetti prevede per la Provincia di Foggia 2 progetti e 116 volontari, per gli enti partner 17 progetti e 76 volontari.

Con gli enti, invece, Coordinamento Volontariato Protezione Civile Foggia (3 progetti per 18 volontari, InFormare (9 progetti per 78 volontari) e Salesiani per il Sociale (6 progetti per 52 volontari).

tari

Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 18 febbraio 2025.

Per ulteriori informazioni riguardo al progetto e alla presentazione delle domande, si può consultare la pagina della Provincia di Foggia, oppure a contattare l’Ufficio Servizio Civile , in Via Telesforo – 4° piano, al numero telefonico 0881.791855 – 0881.791517.

Red.